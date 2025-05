Napoli conquista il mare: l’America’s Cup 2027 arriva nel Golfo di Napoli

Per la prima volta in Italia, la regata più antica e affascinante del mondo si disputerà a Napoli. Il mare partenopeo diventa il cuore della vela mondiale.

La notizia è storica e ha il sapore della grande sfida: nel 2027 l’America’s Cup si disputerà a Napoli, nel cuore del Mediterraneo, tra Castel dell’Ovo e Posillipo. È la prima volta che l’Italia ospita la regata velica più antica e prestigiosa del pianeta, e sarà proprio la città partenopea a far da palcoscenico a questo evento di portata globale, capace di catalizzare milioni di spettatori, media internazionali e appassionati da tutto il mondo.

Il Golfo di Napoli come non l’abbiamo mai visto

Dopo aver battuto la concorrenza di città come Atene, Genova, Cagliari e persino l’Arabia Saudita, Napoli si è aggiudicata la 38ª edizione dell’America’s Cup grazie a un lavoro silenzioso ma decisivo, condotto per mesi dal Comune, con la collaborazione del Governo e del Team New Zealand, detentore della coppa. Un dossier tecnico dettagliato e le visite in incognito degli organizzatori hanno convinto tutti: Napoli è il luogo perfetto.

Le regate si svolgeranno nello specchio d’acqua più bello del mondo, tra Castel dell’Ovo, Posillipo e l’isola di Nisida, con le tribune per il pubblico allestite lungo il Lungomare di via Caracciolo. Sullo sfondo: Capri, il Vesuvio e l’orgoglio di un’intera città.

Bagnoli: da ferita urbana a villaggio della vela

Un altro protagonista sarà il quartiere di Bagnoli, da anni al centro di progetti di riqualificazione e oggi pronto a trasformarsi in un moderno polo turistico e sportivo. Qui sorgeranno le basi dei team internazionali, con piattaforme sul mare e un village allestito sulla colmata dell’ex Italsider. L’America’s Cup sarà l’occasione per dare nuova vita a questa zona strategica di Napoli, accelerando i lavori e creando lavoro, innovazione e opportunità per i giovani.

Un evento che è molto più di sport

L’America’s Cup non è solo una gara: è spettacolo, tecnologia, ingegneria, cultura, identità. Per Napoli sarà una vetrina unica per mostrarsi al mondo, in una veste moderna, competente e pronta alle sfide del futuro. Dopo le World Series del 2011 e 2013, questa sarà l’edizione completa, con la partecipazione dei migliori team del mondo: Luna Rossa correrà finalmente in casa, contro i neozelandesi di Team New Zealand, gli americani di American Magic, gli inglesi di Ineos Britannia e altri sfidanti ancora da confermare.

America’s Cup a Napoli

Quando: Primavera-Estate 2027 (America’s Cup)

Primavera-Estate 2027 (America’s Cup) Dove: Golfo di Napoli – Regate tra Castel dell’Ovo, Posillipo, Nisida / Villaggio base a Bagnoli – area ex Italsider

Golfo di Napoli – Regate tra Castel dell’Ovo, Posillipo, Nisida / Villaggio base a Bagnoli – area ex Italsider Contatti e informazioni: americascup.com e Comune di Napoli

