La Notte Europea dei Musei 2025: sabato 17 maggio musei statali di sera ad 1,00€

Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei 2025 con aperture straordinarie, ingressi di sera ad 1 euro e tanti eventi nei musei e luoghi d’arte statali

Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Anche in tutta Italia per questa ventesima edizione ci sarà con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

Le tante aperture straordinarie saranno arricchite da eventi e iniziative organizzate dai singoli musei assieme con enti e associazioni locali.

Le aperture dovrebbero riguardare tutti i musei statali della città e della intera Campania tra cui con eventi speciali e tariffe ridotte. C’è una pagina speciale del Ministero della Cultura (link alla fine del post) che verrà aggiornata in tempo reale con tutti gli eventi speciali e le aperture: alcuni musei già hanno annunciato le loro iniziative che sono le seguenti.

Iniziative speciali per la Notte Europea dei Musei

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Il Museo Ferroviario di Pietrarsa apre eccezionalmente sia sabato 17 che domenica 18 di sera con ingresso a 1 euro, visite guidate a tema (con supplemento di 2 euro) e possibilità di cenare all’interno del museo. Informazioni

Apertura straordinaria della Villa Romana di Minori e annesso Antiquarium

Sabato 17 Maggio ci sarà un’apertura straordinaria serale al costo simbolico di 1,00 euro Della Villa Romana di Minori e annesso Antiquarium dalle 19:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:30) Per l’occasione sarà offerta la possibilità, previa prenotazione obbligatoria, di partecipare a visite guidate con la direttrice del sito, dott.ssa Elettra Civale, in due turni con inizio alle ore 19:30 e alle ore 20:30. Informazioni

Apertura straordinaria della Reggia di Caserta

Sabato 17 maggio la Reggia di Caserta si accende di emozioni per la Notte europea dei musei, l’occasione speciale per vivere il Complesso vanvitelliano in una veste inedita, tra performance suggestive, armonie d’epoca e aperture straordinarie al costo simbolico di 1 euro. Saranno aperti gli Appartamenti reali e la Gran Galleria in continuità dalle 8.30 alle 22 con ultimo ingresso alle 21. Il Complesso vanvitelliano chiuderà alle 22.15. Previsti tanti eventi

Aperture serali nei siti della Grande Pompei

Dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso 22,00) – Ingresso a 1 euro – A Pompei doppio Itinerario di visita: tra Villa dei Misteri e Boscoreale e tra grandi dimore urbane e la Mostra “Essere donna nell’Antica Pompei” Aperture serali nei siti della Grande Pompei il 17 maggio in occasione della Notte dei Musei. Il sito di Oplontis con la Villa di Poppea, le Ville San Marco e Arianna e il Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi a Castellammare di Stabia, la Villa Regina con Antiquarium a Boscoreale e Pompei saranno accessibili dalle ore 20,00 alle 23,00 con ultimo ingresso alle ore 22,00 al costo di 1 euro (riduzioni e gratuità come da normativa). A Pompei la visita si sdoppia, con un percorso che prevede l’accesso ad alcune case del lato orientale della città antica e alla Palestra grande e dall’altro lato alla Villa dei Misteri, da dove poi si potrà raggiungere in navetta il sito di Boscoreale.Il costo è di 1 euro per ciascun itinerario. È consigliata la prenotazione on-line su www.ticketone.it – Aperture serali nei siti della Grande Pompei

Maggiori informazioni su altre aperture – Ministero della Cultura

