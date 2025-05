Festa della Mozzarella e della Pizza a Casalba di Macerata Campania (CE)

Photo by laura novara on Unsplash

Ancora due giorni di festa a Casalba frazione di Macerata Campania (CE) per la 3º Edizione della Festa della Mozzarella e della pizza con tanta buona mozzarella casertana

Anche sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 a Casalba una piccola frazione con circa 400 abitanti del comune di Macerata Campania (CE) si terrà la 3º Edizione della Festa della Mozzarella e della Pizza. Un piccolo paese per una grande festa all’insegna della buona mozzarella casertana e della pizza.

A Casalba di Macerata Campania la festa del 17 e 18 maggio continua, dopo il successo dello scorso weekend, su Largo De Matteis di Macerata Campania (frazione Casalba) vicino al Parco di Mauro presso i campetti parrocchiali, un luogo immerso nel verde con tutti i confort e tanti posti a sedere ed ampio parcheggio.

La 3º Edizione della Festa della Mozzarella e della Pizza

Anche nel fine settimana del 17 e 18 maggio 2025 si potranno degustare una buona mozzarella oltre a pizza, panini, caciocavallo impiccato e molto altro accompagnato da un fiume di vino.

In entrambi i giorni gli Stand Gastronomici apriranno alle ore 20.00 apriranno e sarà possibile effettuare tante degustazioni e le e serate saranno allietate dalla Scuola di Ballo Fashion Dance con balli di gruppo, coppia, social, caraibici e molto altro. Da non perdere, in zona, Venerdì 16 Maggio la grande Corrida Maceratese organizzata dalla Pro Loco di Macerata Campania, Caturano e Casalba. La festa è organizzata dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Casalba e dal Comitato Festeggiamenti di Casalba . Maggiori informazioni

