4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 15 al 18 maggio 2025

Ph Marcello Erardi

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Include contenuto sponsorizzato #adv

Anche per questo weekend dal 15 al 18 maggio 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città:

Visite tutti i giorni al Decumano Sotterraneo, a 35 metri di profondità, nel Centro Antico di Napoli

contenuto sponsorizzato #adv

Mentre la primavera avvolge Napoli in un abbraccio di luce e tepore, un’esperienza unica attende chi desidera scoprire l’anima più profonda della città. In questi giorni di metà maggio, in cui il cielo partenopeo si tinge di un azzurro e l’aria mite invita a passeggiare per le strade storiche, la Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, rappresenta la meta culturale ideale, offrendo un piacevole contrasto tra la calda luminosità della superficie e la frescura del sottosuolo che si cela nelle profondità napoletane. A 35 metri sotto i passi frenetici di Via dei Tribunali, si apre un mondo parallelo che racconta millenni di storia. Il Museo dell’Acqua segna l’inizio di un viaggio temporale che si snoda attraverso cisterne greco-romane valorizzate da un sofisticato impianto illuminotecnico. Particolarmente suggestiva è la Sala della Luna, dove un eterno plenilunio richiama le radici pagane del Complesso sovrastante, creando un’atmosfera avvolgente. Il percorso prosegue con il Decumano Sommerso, frutto dell’ingegno partenopeo, che racconta di come gli acquedotti furono trasformati in rifugi durante i giorni bui dei bombardamenti – una testimonianza toccante di resilienza e forza del popolo napoletano. Ad arricchire l’offerta culturale del LAPIS Museum in questa splendida stagione, è arrivata la mostra Picasso – Il linguaggio delle idee, occasione imperdibile per gli amanti dell’arte. L’esposizione, aperta al pubblico fino al 28 settembre, esplora i diversi medium attraverso i quali il maestro spagnolo ha trasmesso le proprie idee, analizzando tutte le principali tappe della sua evoluzione artistica. L’itinerario di visita dedica ampio spazio al linguaggio delle forme attraverso la scultura, pratica che accompagnò l’artista per tutta la vita. La mostra include anche una ricca sezione dedicata alle incisioni – acqueforti, acquetinte, puntesecche, xilografie e litografie – linguaggio espressivo che Picasso privilegiò fin dagli esordi. Presentando il biglietto di Picasso alla cassa del percorso sotterraneo, si riceve uno sconto di 2€ sul biglietto intero. Il LAPIS Museum accoglie i visitatori tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con visite guidate in orari prestabiliti: dal lunedì al venerdì i turni sono alle 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30; mentre nei weekend alle 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. Consigliata la prenotazione. È possibile effettuarla telefonicamente al numero 08119230565 (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 14:00, con servizio messaggi WhatsApp sempre attivo), via email all’indirizzo info@lapismuseum.com o acquistare direttamente sul sito ufficiale www.lapismuseum.com, senza costi di prevendita. Lasciatevi sedurre dal contrasto tra la vivacità della primavera napoletana e i segreti millenari che dormono sotto i vostri piedi. Il LAPIS Museum vi aspetta per un’avventura indimenticabile nel cuore pulsante di Napoli. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 17 maggio – Raffaello a Napoli: la dama col Licorno e la collezione Intesa San Paolo

Un appuntamento per scoprire la bellissima e delicatissima “Dama col Licorno” in mostra a Napoli a Palazzo Piacentini sede dei Musei di Intesa San Paolo. Una bella occasione per conoscere la straordinaria collezione di Intesa San Paolo Al primo piano c’è una selezione di dipinti e sculture principalmente di ambito napoletano e meridionale, del periodo che va dagli inizi del XVII ai primi decenni del XX secolo, e anche il capolavoro della collezione, il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, ultima tela del maestro realizzata nel maggio del 1610, poche settimane prima della sua morte. (ATTUALMENTE IN PRESTITO) Spazio anche per opere Artemisia Gentileschi, Luca Giordano, Gaspar van Wittel, Anton Smink Pitloo, Giacinto Gigante, Domenico Morelli e una raccolta di disegni e sculture di Vincenzo Gemito. Al secondo piano gli itinerari dedicati alle ceramiche attiche e magnogreche e alle opere dalle collezioni di arte moderna e contemporanea. Ci sarà, per la prima volta al pubblico, la storica Collezione Caputi appartenente a Intesa Sanpaolo, formata da oltre 500 vasi e altri reperti realizzati ad Atene, in Apulia e in Lucania tra il V e il III secolo a.C, tutti provenienti da Ruvo di Puglia. E poi non mancherà una selezione di opere dalla collezione d’arte del XX e XXI secolo di Intesa Sanpaolo dal dopoguerra giungono fino al contemporaneo con opere di Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Manzoni, Enrico Castellani, Mario Schifano, Giulio Paolini, Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Giosetta Fioroni, Carol Rama, Afro, Emilio Vedova, Gerhard Richter, Jannis Kounellis, Sol LeWitt. Appuntamento: – ore 16,45 presso Gallerie d?italia Via Toledo 177 Contributo: 14 euro a persona + costi d’ingresso alle Gallerie (gratis per correntisti Intesa Banco Napoli) Organizzazione: Megaride Art – Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 17 maggio – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Riparte Giro giro Napoli 2025 dal 29 marzo al 27 dicembre 2025, ed ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend visite Sabato 17 maggio al Museo Jago, Certosa e Museo di San Martino, Masseria Luce e Ex chiostro piccolo della Chiesa di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione Made in Cloister. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Le date di Giro giro Napoli

Domenica 18 maggio – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.