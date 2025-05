Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 15 al 18 maggio 2025

© Napoli da Vivere

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 15 al 18 maggio 2025 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Porcus Festival a Puglianiello: ritorna ‘A Fest du Puorc’ 2025 nel beneventano

Ritorna a Puglianello, in provincia di Benevento, nei giorni di Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18 maggio 2025 la grande festa del buon maiale della zona che anche quest’anno si chiamerà “Porcus Festival” al posto del vecchio e caratteristico nome ‘A Fest du Puorc’. La festa è sempre organizzata dal Nuovo centro studi Puglianello e si terrà nel borgo storico nei pressi del Castello dal 16 al 18 maggio 2025. Nei tre giorni di festa previsti stand gastronomici ma anche spettacoli musicali, balli di gruppo e musica popolare per una manifestazione che si ripete con grande successo da anni. Porcus Festival a Puglianiello

A Caposele, in Irpinia, il Percorso di Trekking dell’”Anello delle 7 Fontane”

Dal 1 maggio al 14 settembre ben sette giornate a Caposele, in Irpinia, per un appuntamento di Trekking da non perdere all’interno del Parco dei Monti Picentini con il percorso dell’Anello delle 7 Fontane che si svolge per il 5° anno consecutivo. Una piacevole passeggiata tra le bellezze paesaggistiche del territorio dove si potranno anche scoprire i sapori unici delle specialità enogastronomiche locali. Un percorso escursionistico di trekking che dura circa 6 ore e si svolge su 14 chilometri l’Anello delle 7 Fontane

Il Palio del Casale a Cicciano: la straordinaria gara italiana di Corsa su Asini

Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, a Cicciano, in provincia di Napoli e vicino Nola si terrà la Ventesima edizione del Palio del Casale, l’avvincente gara, di livello nazionale, di corsa su asini. Una bella e divertente festa che, anche quest’anno, vedrà la partecipazione di delegazioni che arriveranno da tutta Italia, da ben 19 regioni, con due giorni ricchi di appuntamenti, manifestazioni e stand gastronomici. Ricco il programma dei due giorni di festa : si inizia Sabato 17 Maggio alle 20:00 con l’apertura stand gastronomici e poi investitura e presentazione “Giuseppina 2025” + sfilata delle 19 delegazioni e si conclude con Dance Tarantella – Il nuovo spettacolo di Nostalgia ’90. Domenica 18 maggio si inizia alle 10:00: attività per bambini con gli asini e alle 11 gare di qualificazione tra i rioni di Cicciano. Alle 12,30 si mangia negli stand gastronomici e alle 17:00 il corteo storico delle 19 regioni. Finalmente alle 18:00 il Palio del Casale la straordinaria corsa su asini. La Partecipazione al Palio è gratuita Maggiori informazioni – Palio del Casale a Cicciano –

Festa della Mozzarella e della Pizza a Casalba di Macerata Campania (CE)

Anche sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 a Casalba una piccola frazione con circa 400 abitanti del comune di Macerata Campania (CE) si terrà la 3º Edizione della Festa della Mozzarella e della Pizza. Un piccolo paese per una grande festa all’insegna della buona mozzarella casertana e della pizza. A Casalba di Macerata Campania la festa del 17 e 18 maggio continua, dopo il successo dello scorso weekend, su Largo De Matteis di Macerata Campania (frazione Casalba) vicino al Parco di Mauro presso i campetti parrocchiali, un luogo immerso nel verde con tutti i confort e tanti posti a sedere ed ampio parcheggio. La festa è organizzata dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Casalba e dal Comitato Festeggiamenti di Casalba . Maggiori informazioni

I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express a Maggio 2025 tra borghi e paesaggi stupendi

Ripartono nei prossimi weekend di maggio 2025 i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta delle bellezze, della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. I treni partono la mattina dalla stazione di Avellino e raggiungono alcune delle località più suggestive della provincia rientrando poi, in serata, nel capoluogo. Prossimo 11 maggio 2025: Avellino – Andretta. I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express

Nei weekend di Maggio visite guidate ed aperture straordinarie dei Castelli in Campania

Sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 in tutta Italia si svolgerà la XXVI edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli un bell’evento che prevede tante visite guidate, conferenze, trekking culturale e concerti in 42 castelli distribuiti in 20 regioni. In Campania ci sarà un programma di eventi molto ricco che, oltre ad aperture speciali in tutta la regione nei vari weekend del mese prevede nei giorni 10 e 11 visite speciali ai Castelli Irpini, in particolare ai castelli della valle del Sabato, in provincia di Avellino. In tale occasione verranno aperti i castelli di Montefusco, Summonte, Mercogliano e Montefredane tra cui alcuni spesso chiusi. Nei weekend di Maggio visite guidate ed aperture straordinarie dei Castelli in Campania.

Lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales: Campania da Scoprire

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

A Napoli proroga il SuperJUMP il Parco Gonfiabili più grande d’Italia

Grande successo e proroga fino all’8 giugno a Napoli in via Nuova Agnano per lo straordinario SuperJUMP, il parco gonfiabili più grande d’Europa. Una grande area di oltre 2000 mq piena di attrazioni gonfiabili coloratissime ed enormi. SuperJUMP è al coperto, in un’area riscaldata e chiusa pensata espressamente per i bambini e per i loro genitori. Una bellissima, entusiasmante e partecipativa esperienza unica per i bambini dai 3 ai 12 anni SuperJUMP il Parco Gonfiabili

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di maggio 2025

Anche per maggio 2025 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date dove troveremo i produttori, che vendono i prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Campagna Amica

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.