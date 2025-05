Il Palio del Casale a Cicciano: la straordinaria gara italiana di Corsa su Asini

Ph facebook Palio del Casale

Ritorna anche quest’anno a Cicciano, vicino Nola, il “Palio del Casale”, la corsa sugli asini che celebra una “storica” indipendenza conquistata da Nola

Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, a Cicciano, in provincia di Napoli e vicino Nola si terrà la Ventesima edizione del Palio del Casale, l’avvincente gara, di livello nazionale, di corsa su asini. Una festa che, anche quest’anno, vedrà la partecipazione di delegazioni che arriveranno da tutta Italia, da ben 19 regioni, con due giorni ricchi di appuntamenti, manifestazioni e stand gastronomici.

Il Palio del Casale è oramai una manifestazione storica

Il Palio del Casale è un bellissimo evento folcloristico e storico che rievoca ciò che successe nella seconda domenica di maggio del 1768 quando la gente si radunò in piazza e festeggiò “l’indipendenza” da Nola per tre giorni. Una grande festa che richiamò a Camposano anche gli abitanti dei casali vicini che arrivarono in groppa a degli asini.

La leggenda vuole che alcuni giovani videro una bella ragazza, tale Giuseppina e organizzarono una corsa per vedere chi, tra di loro, si poteva dichiarare. Nacque così la gara sugli asini che sembra si svolse tra la strada di collegamento tra il casale di Comiziano e quello di Camposano dopo che tutti, in corteo, andarono dal nobile proprietario dei terreni a chiedere il permesso di correre. Da allora la grande festa si ripete ogni anno con tanta gente che partecipa da tutta Italia.

Il Palio del Casale a Cicciano – programma 2025

Sabato 17 Maggio 2025

– 20:00: apertura stand gastronomici

– 21:00: investitura e presentazione “Giuseppina 2025” + sfilata delle 19 delegazioni

– 22:00: Dance Tarantella – Il nuovo spettacolo di Nostalgia ’90

Domenica 18 maggio 2025

– 10:00: attività per bambini con gli asini

– 11:00: gare di qualificazione tra i rioni di Cicciano

– 12:30: apertura stand gastronomici Menù Terra: Fusilli avellinesi, Involtino di carne, Babà Menù Mare: Cazzarielli, Polpo con patate, Babà

– 17:00: corteo storico delle 19 regioni

– 18:00: Palio del Casale – corsa su asini

– 20:00: ri‐apertura stand gastronomici

– 21:00: serata musicale con The Black N’ White

La Partecipazione al Palio è gratuita

Per informazioni sul programma 3357221110 – 339 681 8308 -393 488 9493

Prenotazioni e informazioni sui menù 3357814747

Maggiori informazioni – Palio del Casale a Cicciano –

Evento facebook Palio del Casale 2025

