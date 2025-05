Il Giro d’Italia arriva a Napoli: in piazza del Plebiscito il Villaggio del Giro con musica e animazione

Una grande corsa finale sul lungomare e poi una festa a piazza del Plebiscito: arriva il giro d’Italia a Napoli

Giovedì 15 maggio 2025 arriva a Napoli la sesta tappa del Giro d’Italia che sarà anche l’unica in Campania e anche la più lunga del Giro 2025. Una tappa di 226 km che partirà da Potenza, in Basilicata, e attraverserà la Lucania, l’Irpinia, il Nolano fino a giungere al lungomare di Napoli dove è previsto l’arrivo alle 17,30 circa.

Una corsa che passerà per alcuni luoghi simbolo della Campania costeggiando anche lo stabilimento automobilistico Fiat-Stellantis di Pomigliano ed il Parco Verde di Caivano, dove ci sarà l’omaggio degli atleti all’Istituto “Morano”.



Per questa 108ª edizione del Giro d’Italia ci sarà una sorpresa in città: in occasione della tappa di Napoli, in piazza del Plebiscito sarà allestito GiroLand, il Village dedicato al Giro che sarà aperto dalle 13.00 alle 19.00 con musica, animazione e momenti di intrattenimento per adulti e bambini.

Il percorso in Città: per dove passa il Giro d’Italia

L’arrivo in città della sesta tappa è previsto per le 17,30: ecco le strade percorse.

Dopo l’arrivo ci sarà la festa al Villaggio in Piazza del Plebiscito: in questo modo ci sarà una grande festa in città anche fuori dalla gara. Nel villaggio ci saranno tante iniziative in collaborazione con enti e associazioni locali, per rendere la tappa partenopea una vera festa popolare.

Una grande festa che sarà annunciata dallo sprint conclusivo su via Caracciolo dove ci sarà quasi un chilometro di corsa molto veloce sul mare che si preannuncia un vero spettacolo nello spettacolo. E poi tutti a fare festa al Plebiscito.

