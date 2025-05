Porcus Festival 2025 a Puglianello: la grande festa del maiale tra tradizioni e sapori

Ph Facebook Nuovo Centro Studi Puglianiello

Edizione 2025 per la grande e attesa festa del maiale a Puglianello, in provincia di Benevento in una location immersa nel fascino del borgo storico tra stand gastronomici e l’atmosfera contadina alla scoperta delle tradizioni autentiche del territorio sannita

Ritorna a Puglianello, in provincia di Benevento, nei giorni di Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18 maggio 2025 la grande festa del buon maiale della zona che anche quest’anno si chiamerà “Porcus Festival” al posto del vecchio e caratteristico nome ‘A Fest du Puorc’.

Una grande festa popolare che si ripete da anni e ci porta tra tradizioni autentiche del territorio sannita riproposte con la sagra, dove maiale è un bene importante, la dispensa del domani, e che si festeggia da sempre tutti assieme e in allegria.

La festa è sempre organizzata dal Nuovo centro studi Puglianello e si terrà nel borgo storico nei pressi del Castello dal 16 al 18 maggio 2025. Nei tre giorni di festa previsti stand gastronomici ma anche spettacoli musicali, balli di gruppo e musica popolare per una manifestazione che si ripete con grande successo da anni.

Per anni la grande festa del maiale di Puglianiello è stata chiamata ‘A Fest du Puorc’, e rispecchiava l’anima popolare dell’evento ma il nome nuovo di “Porcus Festival” non ha cambiato lo spirito della tradizione gastronomica contadina della festa dove si troveranno sempre ottimi piatti a base di maiale preparati in vari modi.

Nell’area della festa saranno disponibili tante bontà tra gli stand gastronomici, per gustare il buon cibo con tranquillità. Saranno 3 giorni tra tradizioni popolari, musica dal vivo e soprattutto… con il re della tavola: il Maiale. Tutte le sere apertura stand alle ore 19 domenica anche a pranzo dalle ore 12

Da non perdere le serate Musicali

Venerdì 16- Acoustic Trio

Sabato 17 – Omaggio alla musica popolare

Domenica 18 – A pranzo – La Posteggia

Domenica 18 – A cena – Musicalmente Gigi – Piano bar & Karaoke

Ingresso libero – Info: 328 2007595 | 333 9113709

Maggiori Informazioni Porcus Festival Puglianiello

