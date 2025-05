Al Teatro Diana di Napoli «Benvenuti in casa Esposito» per la regia di Alessandro Siani

Ph Facebook Teatro Diana Napoli

Giovanni Esposito sempre protagonista di un nuovo allestimento di «Benvenuti in casa Esposito» al Diana con una divertentissima commedia scritta da Paolo Caiazzo, Pino Imperatore e Alessandro Siani per la regia dello stesso Siani

Fino al 18 maggio 2025 al Teatro Diana del Vomero tante risate con «Benvenuti in casa Esposito» una commedia in due atti scritta da Paolo Caiazzo, Pino Imperatore e Alessandro Siani per la regia dello stesso Alessandro Siani che è liberamente tratta dal romanzo bestseller “Benvenuti in Casa Esposito” di Pino Imperatore.

Vi ricordiamo che dal libro di Pino Imperatore è stato tratto nel 2021 un film di grande successo che vede lo stesso Giovanni Esposito come protagonista.

Giovanni Esposito sarà anche il protagonista di questa divertentissima commedia che vede la regia di Siani e che ci parla sempre di Tonino, una persona buona di carattere, ma che si ostina a fare il camorrista, mestiere ereditato dal padre, ex boss della Sanità, ormai morto. Il problema è che Tonino non è consapevole che questo “mestiere” non fa per lui e come delinquente è sfigato ed imbranato e finisce sempre in una serie di disavventure tragicomiche.

Alla fine il successore dell’impero paterno, il capoclan Don Pietro De Luca lo fa mettere agli arresti domiciliari pur di evitare che combini altri guai.

Bravissimo il cast voluto da Alessandro Siani in cui ci sono tra gli altri, Nunzia Schiano, Salvatore Misticone nella parte dei suoceri e Susy Del Giudice nella parte della moglie di Esposito e che è per davvero, nella vita, la moglie di Esposito. Brava anche la figlia ribelle Tina, interpretata da Aurora Benitozzi e il fantasma di un capitano spagnolo, Giampiero Schiano, con il cui teschio Tonino si confida nel cimitero delle Fontanelle. Prezzi da 20 a 35 euro.

Non perdere Benvenuti in casa Esposito al Teatro Diana di Napoli

Quando: Fino a domenica 18 maggio 2025 , con repliche settimanali

Fino a domenica , con repliche settimanali Dove: Teatro Diana – Via Luca Giordano 64, Napoli (quartiere Vomero)

Teatro Diana – Via Luca Giordano 64, Napoli (quartiere Vomero) Biglietti: Da €20 a €35 – Disponibili online su VivaTicket e presso il botteghino del teatro

Da €20 a €35 – Disponibili online su e presso il botteghino del teatro Maggiori informazioni: «Benvenuti in casa Esposito»

