Il Mio Canto Libero alla Reggia di Portici: un omaggio emozionante a Lucio Battisti tra musica e parole

Un omaggio emozionante a Lucio Battisti negli spazi storici del sito Borbonico

Un evento sta per accendere di emozione la Reggia di Portici: Il Mio Canto Libero, un viaggio musicale e narrativo nell’universo di Lucio Battisti. Sabato 17 maggio 2025, grazie a un’apertura straordinaria del sito borbonico, sarà possibile vivere un’esperienza multisensoriale tra note, parole e storia.

L’iniziativa, firmata NOMEA in collaborazione con MUSA Reggia di Portici, offrirà al pubblico la possibilità di assistere a un concerto speciale in una delle location più affascinanti del territorio vesuviano. Gli artisti coinvolti — il gruppo ‘A Smile From Godzilla’, la cantante Arianna Sannino e il musicista Antonio Paduano — interpreteranno alcuni dei brani più iconici del repertorio battistiano: da “29 settembre” a “I giardini di marzo”, fino a “Il mio canto libero”, che dà il nome all’evento.

Ad arricchire l’atmosfera sarà la voce dell’attore Giovanni Del Monte, che tra una canzone e l’altra condurrà il pubblico attraverso racconti, aneddoti e curiosità sulla carriera e la vita di Lucio Battisti. La narrazione renderà lo spettacolo ancora più coinvolgente, offrendo un punto di vista intimo e inedito sul celebre cantautore.

L’evento sarà organizzato in due turni (ore 18:30 e ore 20:30), per permettere una fruizione più comoda e immersiva. Il contributo per partecipare è accessibile: 20 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi tra i 6 e i 17 anni, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni. È consigliata la partecipazione a partire dagli 11 anni.

Inclusa nel biglietto anche la visita libera agli ambienti della Reggia, rendendo l’esperienza completa sotto ogni punto di vista: musicale, culturale e architettonico. Per chi arriva in auto, è disponibile un parcheggio gratuito all’interno della struttura. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata esclusivamente via WhatsApp, inviando un messaggio al numero 3756139180.

Il Mio Canto Libero alla Reggia di Portici

– 20 € adulti (Concerto + visita libera) – 10 € ragazzi 6-17 anni – Gratis per bambini 0-5 anni Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 3756139180

