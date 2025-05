Notte Europea dei Musei 2025 a Napoli: solo 1 euro per visitare il Museo di Pietrarsa di sera

Un’esperienza straordinaria tra treni storici, cena sotto le stelle e visite guidate

Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sarà protagonista di un doppio appuntamento serale imperdibile in occasione della Notte Europea dei Musei 2025. Una festa della cultura che quest’anno regalerà al pubblico la possibilità di visitare uno dei luoghi più affascinanti di Napoli… al chiaro di luna.

Per celebrare l’evento, l’ingresso al sito sarà eccezionalmente disponibile al prezzo simbolico di un euro. Una vera occasione per vivere il museo in una veste inedita e suggestiva, affacciati sul Golfo di Napoli e immersi nella storia dei trasporti ferroviari italiani.

I visitatori potranno ammirare la collezione di locomotive e carrozze d’epoca, passeggiare tra i viali alberati e i giardini botanici, scoprendo plastici e modellini ferroviari perfettamente funzionanti. Le visite guidate, programmate ogni ora (alle 20:00, 21:00, 22:00 e 23:00), offriranno un racconto emozionante del passato ferroviario italiano, in uno dei contesti panoramici più belli del Paese. Per partecipare alle visite guidate è prevista un’ integrazione di 2,00€.

Gusto e relax alle Terrazze Pietrarsa

L’esperienza sarà resa ancora più speciale dalla possibilità di cenare o sorseggiare un drink direttamente nel museo. Le Terrazze Pietrarsa accoglieranno i visitatori con pizzeria e bistrot aperti dalle 19:30, mentre il Caffè Bayard resterà attivo fino alla chiusura per offrire una pausa golosa o un aperitivo con vista sul mare. Per bistrot e pizzeria è consigliata la prenotazione chiamando al numero 335 6422368.

L’apertura straordinaria prevede due serate con orari estesi:

​Sabato 17 maggio: dalle 19:30 alle 01:00 (ultimo ingresso entro le 24:00)

​Domenica 18 maggio: dalle 19:30 alle 24:00 (ultimo ingresso ore 23:00)

Notte Europea dei Musei a Pietrarsa: Informazioni e orari

⁠ Quando : Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025

: Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 ⁠ ⁠ Orari : ​Sabato: dalle 19:30 alle 01:00 (ingresso entro le 24:00) ​Domenica: dalle 19:30 alle 24:00 (ingresso entro le 23:00)

: ⁠ ⁠ Dove : Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli ⁠ ⁠ Prezzo biglietto : 1 euro

: 1 euro Per partecipare alle visite guidate è prevista un’ integrazione di 2,00€.

è prevista un’ integrazione di 2,00€. ⁠ ⁠ Contatti e informazioni: Telefono: 081 472003 ​Email: museopietrarsa@fondazionefs.it Prenotazioni Terrazze: 335 6422368

​​Maggiori info: fondazionefs.it

