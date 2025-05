Vitigno Italia 2025: 3 giorni dedicati al vino alla Stazione Marittima di Napoli

Ph Facebook VitignoItalia Napoli

Ritorna a Napoli Vitigno Italia per scoprire le eccellenze del vino, incontrare i produttori, e partecipare a degustazioni e masterclass​

Da domenica 11 a martedì 13 maggio 2025 a Napoli, alla Stazione Marittima, si terrà VitignoItalia 2025, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani. Presenti oltre 300 cantine, aziende e diversi Consorzi e realtà territoriali con oltre 2000 etichette in degustazione, a partire dai grandi vini famosi fino a quelli da scoprire. Un evento che da quasi vent’anni è un appuntamento importante cantine, aziende, appassionati e operatori del settore di tutta Italia. Alla Stazione Marittima di Napoli per tre giorni si potranno scoprire i migliori vini italiani in una regione che è tra più floride e richieste del settore

Non mancherà anche la presenza dei buyers internazionali provenienti dall’Europa e da oltreoceano, con un gruppo selezionato di oltre 20 operatori. E poi, oltre a incontri locali, ci saranno anche eventi con produttori e buyers internazionali online con meeting preliminari in diretta da Londra e Stoccolma, come eventi d’incontro tra le cantine e i mercati del Regno Unito e della Scandinavia.

VitignoItalia 2025 – Informazioni generali sull’evento

Le Masterclass previste sono gratuite fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario essere in possesso del biglietto d’ingresso alla manifestazione e prenotarsi scrivendo a: segreteria@vitignoitalia.eu

Orari d’ingresso al Salone del Vino

Domenica 11 Maggio: ore 14.30 – 21

Lunedì 12 Maggio: ore 14.30 – 21

Martedì 13 Maggio: ore 14.30 – 20

Biglietti + Commissioni

Posto unico – Ingresso + Calice € 28,00 + Commissioni

Previste varie promozioni

Maggiori informazioni – Vitigno Italia 2025

