Percorso di Trekking dell’Anello delle 7 Fontane a Caposele (AV)

Una passeggiata all’interno del Parco dei Monti Picentini con il percorso dell’Anello delle 7 Fontane. Un percorso di trekking che si svolgerà in 7 giornate diverse tra le bellezze del territorio e dove si potranno anche scoprire i sapori unici delle specialità enogastronomiche locali

Un percorso escursionistico di trekking che dura circa 6 ore e si svolge su 14 chilometri superando un dislivello di 650 metri. Nelle date previste si parte alle 9 di mattina da Piazza Sanità a Caposele andando alla scoperta dei monti dove nascono le acque del Sele. Una escursione molto bella e suggestiva che attraversa la storia delle acque del Comune di Caposele all’interno del Parco dei Monti Picentini e che permetterà di scoprire la diversità della flora e della fauna di queste montagne, fino a 1400 mt di altitudine.

Da 5 anni un grande successo per l’Anello delle 7 Fontane

Un evento che si svolge a Caposele per il quinto anno consecutivo e che riscuote sempre una grande partecipazione di pubblico. Il Percorso Trekking “Anello delle 7 Fontane” 2025 si svolgerà nelle seguenti date:

01 maggio 2025

11 maggio 2025

08 giugno 2025

06 luglio 2025

17 agosto 2025

24 agosto 2025

14 settembre 2025

Dati tecnici del Percorso:

Durata: 6h

Lunghezza: 14km

Dislivello: 650 mt

Difficoltà: E

Informazioni generali per il percorso trekking Anello delle 7 Fontane

Punto e orario di partenza : Piazza Sanità Caposele (AV), ore 09.00

: Piazza Sanità Caposele (AV), ore 09.00 Quota di partecipazione a persona: €10.00

a persona: €10.00 La quota include : guida lungo il percorso, transfer fino al punto di partenza, assicurazione, pranzo a base di matasse, assaggi di prodotti tipici, visita delle sorgenti.

: guida lungo il percorso, transfer fino al punto di partenza, assicurazione, pranzo a base di matasse, assaggi di prodotti tipici, visita delle sorgenti. Numero massimo di partecipanti: 30

di partecipanti: 30 Attrezzatura necessaria : scarponi da trekking, zaino a spalla, bastoncini per camminare, borraccia e, in caso di pioggia, mantellina impermeabile.

: scarponi da trekking, zaino a spalla, bastoncini per camminare, borraccia e, in caso di pioggia, mantellina impermeabile. Regole: assoluto divieto di lasciare, lungo il percorso, qualsiasi tipo di rifiuto compreso l’umido; rispetto delle indicazioni fornite dalle guide nella tutela dei partecipanti e dei luoghi attraversati.

