La Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, ritorna a Napoli | Prenotazioni e Visite

La Americo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare sarà nel porto di Napoli martedì 13 maggio 2025 e sarà possibile visitarla per alcuni giorni, previa prenotazione obbligatoria. Come prenotare

Sarà ormeggiata dal 13 al 16 maggio 2025 nel porto di Napoli la Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo che torna di nuovo a Napoli nell’ambito del suo tour nel Mediterraneo.

La Vespucci è la nave scuola della Marina Militare Italiana e fu costruita presso il Regio Cantiere Navale di Castellamare di Stabia e varata il 22 febbraio 1931, ed è la nave più antica ancora in servizio della Marina Militare Italiana.

La costruzione della Vespucci iniziò il 12 maggio 1930 e fu terminata e messa in mare il 22 febbraio 1931 con la signora Elena Cerio come madrina del varo. Pochi mesi più tardi il 26 maggio 1931 fu consegnata alla Regia Marina e il 6 giugno sempre del 1931 la nave entrò in servizio come Nave Scuola aggiungendosi alla gemella Cristoforo Colombo.

La Amerigo Vespucci a Napoli. Come visitarla

La nave “Amerigo Vespucci” arriva nel porto di Napoli il 13 maggio e rimarrà fino al 16 maggio 2025. In questi giorni sarà possibile salire a bordo della nave Vespucci per visite guidate di 25 minuti e visitare la zona esterna tra ponti, alberature e un panorama bellissimo della città visto dal mare. La visita sarà guidata da membri dell’equipaggio che racconteranno anche la storia della nave e tante curiosità sulla vita di bordo.

Le visite saranno gratuite con prenotazioni obbligatorie sul sito ufficiale del Tour Vespucci. Per Napoli si può prenotare sul sito ufficiale.

Stazione Marittima – Molo Beverello – Orario delle Visite aperte al pubblico

21:00 – 22:00

Mercoledì, 14 maggio 2025 / 11:00 – 14:30 / 17:00 – 18:30

Giovedì, 14 maggio 2025 / 15:00 – 18:00

Venerdì, 15 maggio 2025 / 11:30 – 14:00

