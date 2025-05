Il Maggio dei Monumenti 2025 a Napoli: 320 eventi per vivere le bellezze della città

© Napoli da Vivere

Iniziata a Napoli la 31° edizione del Maggio dei Monumenti 2025, promosso dal Comune Di Napoli, con 320 eventi e iniziative culturali. Quest’anno il Maggio ha come titolo “ Napoli, cuore ardente, mente illuminata” e come filo conduttore “il fuoco”.

A Napoli dal 2 maggio al 1° giugno 2025 si svolgerà il Maggio dei Monumenti 2025, storica manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli, che quest’anno ritorna per la 31esima edizione.

Dopo terra, aria e acqua, il filo conduttore del Maggio di quest’anno è il fuoco e il titolo dell’evento ci rimanda ad un’espressione di Matilde Serao: “Napoli, cuore ardente, mente illuminata”. Anche quest’anno il “Maggio” propone tantissimi eventi in tutta la città, dalle visite guidate alle proiezioni di film, ai laboratori creativi, incontri con gli autori, performance urbane e tanto altro. Un grande evento che trasforma il patrimonio culturale in un’esperienza dinamica e coinvolgente per cittadini e visitatori.

Un evento straordinario il Maggio dei Monumenti 2025 che prevede per quest’anno ben 320 manifestazioni tra Visite guidate, Mostre d’arte, Esposizioni ed Eventi vari, con 100 soggetti coinvolti in tutta Napoli ed in tutte le municipalità, dal centro alle periferie.

Due grandi eventi finali da non perdere dedicati a David Lynch

Tra i 320 eventi del Maggio dei Monumenti 2025 da non perdere i due eventi finali e gratuiti con l‘omaggio a David Lynch in Piazza del Gesù che si terrà Venerdì 30 maggio 2025 alle 20,30 con la proiezione all’aperto del primo episodio della serie cult Twin Peaks.

Poi il 31 maggio al Multicinema Modernissimo a partire dalle ore 11 con ingresso gratuito ci sarà la Maratona Twin Peaks. stagione 1 – episodi 2-8 – (USA, 1990, 326’,v.o. sott. it.) – Nel cinema Modernissimo per quel giorno ci saranno proiezioni, laboratori creativi e performance urbane.

Per il dettaglio di tutti gli eventi si può scaricare di seguito la comoda e completa guida del Comune con tutti i 320 eventi suddivisi tra Visite guidate, Mostre d’arte ed Esposizioni ed Eventi vari con date e modalità di partecipazione di ogni singolo evento.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.