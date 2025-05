Giornate Nazionali dei Castelli 2025: in Campania visite straordinarie nei borghi storici

Tante visite guidate ai castelli in Campania nei vari weekend del mese e poi un weekend speciale dedicato ai Castelli Irpini, in particolare ai castelli della valle del Sabato, in provincia di Avellino

Sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 in tutta Italia si svolgerà la XXVI edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli un bell’evento che prevede tante visite guidate, conferenze, trekking culturale e concerti in 42 castelli distribuiti in 20 regioni.

In Campania ci sarà un programma di eventi molto ricco che, oltre ad aperture speciali in tutta la regione nei vari weekend del mese prevede nei giorni 10 e 11 visite speciali ai Castelli Irpini, in particolare ai castelli della valle del Sabato, in provincia di Avellino. In tale occasione verranno aperti i castelli di Montefusco, Summonte, Mercogliano e Montefredane tra cui alcuni spesso chiusi. Le Giornate Nazionali dei Castelli sono promosse dall’Istituto Italiano dei Castelli e patrocinate dal Ministero della Cultura.

Programma delle visite a maggio 2025 in Campania:

sabato 3 maggio – borgo fortificato di Sant’Agata dei Goti un itinerario guidato al bellissimo borgo fortificato di Sant’Agata dei Goti (provincia di Benevento) che comprenderà anche il castello medievale che, eccezionalmente, sarà visitabile.

– un itinerario guidato al bellissimo borgo fortificato di (provincia di Benevento) che comprenderà anche il castello medievale che, eccezionalmente, sarà visitabile. Sabato 10 maggio i castelli della valle del Sabato (Avellino ) ed in particolare quelli di Montefusco, Summonte, Mercogliano e Montefredane, con aperture straordinarie per 2 giorni A Montefredane il castello Caracciolo, viene già nominato nell’anno Mille, Il castello di Montefusco, che fu capitale del Principato Ultra durante il regno di Napoli, con il suo bellissimo centro storico ed il castello, di origini longobarde, trasformato in epoca borbonica in carcere (oggi visitabile) a seguito delle insurrezioni popolari del 1821 e del 1848. Il castello di Mercogliano, situato alla sommità del borgo , il castello di Summonte che risale all’epoca normanna,

) ed in particolare quelli di Montefusco, Summonte, Mercogliano e Montefredane, con aperture straordinarie per 2 giorni A Montefredane il castello Caracciolo, viene già nominato nell’anno Mille, Il castello di Montefusco, che fu capitale del Principato Ultra durante il regno di Napoli, con il suo bellissimo centro storico ed il castello, di origini longobarde, trasformato in epoca borbonica in carcere (oggi visitabile) a seguito delle insurrezioni popolari del 1821 e del 1848. Il castello di Mercogliano, situato alla sommità del borgo , il castello di Summonte che risale all’epoca normanna, Sabato 10 maggio – a Montefredane di mattina una tavola rotonda dedicata alla conoscenza ed alla valorizzazione dei castelli della valle del Sabato con, a seguire, un concerto per organo nella chiesa madre.

di mattina una tavola rotonda dedicata alla conoscenza ed alla valorizzazione dei castelli della valle del Sabato con, a seguire, un concerto per organo nella chiesa madre. Domenica 11 maggio i castelli della valle del Sabato (Avellino ) ed in particolare quelli di Montefusco, Summonte, Mercogliano e Montefredane, con aperture straordinarie per 2 giorni.

) ed in particolare quelli di Montefusco, Summonte, Mercogliano e Montefredane, con aperture straordinarie per 2 giorni. Sabato 17 maggio – castello di Marigliano (Napoli) di origini probabilmente normanne, trasformato in epoca angioina e assediato da Braccio di Montone nel 1421. Un castello a pianta quadrilatera con nucleo centrale in forma di palazzo ducale circondato da fossato.

di origini probabilmente normanne, trasformato in epoca angioina e assediato da Braccio di Montone nel 1421. Un castello a pianta quadrilatera con nucleo centrale in forma di palazzo ducale circondato da fossato. Domenica 18 maggio, Castel Sant’Elmo a Napoli con visite guidate. Per scoprire il bellissimo panorama a 360 su Napoli

con visite guidate. Domenica 18 maggio, castello di Agropoli con visite guidate e una tavola rotonda presso l’aula consiliare del comune con un itinerario di visita al borgo fortificato.

con visite guidate e una tavola rotonda presso l’aula consiliare del comune con un itinerario di visita al borgo fortificato. Sabato 24 maggio torre – mastio di Roccaromana (Caserta ) con visite guidate che consentiranno di esplorare il complesso fortificato di origini normanne che subì ampliamenti e trasformazioni in età sveva, angioina ed aragonese.

) con visite guidate che consentiranno di esplorare il complesso fortificato di origini normanne che subì ampliamenti e trasformazioni in età sveva, angioina ed aragonese. Sabato 31 maggio, Castello di Teggiano grandioso castello, di epoca angioina successivamente trasformato dagli aragonesi. A pianta quadrangolare, con poderose torri cilindriche ai vertici del perimetro difensivo, fu teatro della cospirazione dei Baroni capeggiata da Antonello Sanseverino contro la casata Aragonese e sostenne un lungo assedio nel 1497.

Visite guidate gratuite su prenotazione: Whatsapp 333 6853918 castellicampania@gmail.com campania@istitutoitalianocastelli.it

Il programma dettagliato delle varie iniziative sarà pubblicato sulle pagine facebook Istituto Italiano dei Castelli sezione Campania, i Castelli di Napoli ed il gruppo aperto Istituto Italiano dei Castelli regione Campania.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.