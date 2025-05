Giornata dei Bambini al Museo di Pietrarsa: laboratori creativi per festeggiare la festa della mamma 2025

Una domenica di festa tra treni storici e laboratori per bambini

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasforma in un luogo magico per bambini e genitori con la Giornata dei Bambini, in programma domenica 11 maggio 2025. L’evento, organizzato in occasione della Festa della Mamma, è un’occasione imperdibile per trascorrere del tempo di qualità in famiglia, tra laboratori creativi, attività didattiche e l’emozione di scoprire i treni storici che hanno fatto la storia d’Italia.

Dalle 9:30 alle 17:00, il museo ospiterà una serie di laboratori dedicati ai più piccoli, pensati per stimolare la creatività e il legame affettivo tra mamme e bambini. I laboratori, suddivisi per fasce d’età (dai 4 ai 13 anni), offrono esperienze uniche che vanno dalla realizzazione di collane e ventagli, fino a biscotti a forma di cuore e lavoretti fatti con le mani e i piedi. Accesso gratuito per i bambini fino a 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto.

Ogni bambino potrà partecipare a massimo due laboratori, tutti guidati da educatori esperti in un contesto suggestivo e stimolante. L’obiettivo? Far divertire i piccoli e allo stesso tempo rendere omaggio alle mamme in una giornata tutta per loro.

Programma dei Laboratori

Domenica 11 maggio, a partire dalle ore 9:30 e fino alle ore 17:00, tantissimi laboratori e attività a tema Festa della Mamma:

IL TESORO DI MAMMA – 11:00-12:00-13:00-15:00-16:00-17:00 – (Per bambini dai 6 ai 13 anni)

– 11:00-12:00-13:00-15:00-16:00-17:00 – (Per bambini dai 6 ai 13 anni) UNA COLLANA PER TE MAMMA! – 10:30-11:30-12:30-14:00-15:00-16:30 – (Per bambini dai 6 ai 13 anni)

– 10:30-11:30-12:30-14:00-15:00-16:30 – (Per bambini dai 6 ai 13 anni) UN VENTAGLIO PER MAMMA – 11:00-12:30-15:00-16:30 – (Per bambini dai 4 ai 10 anni)

– 11:00-12:30-15:00-16:30 – (Per bambini dai 4 ai 10 anni) REALIZZIAMO UN FIORE PER MAMMA – 11.00- 12.30- 14.30- 15.30-17:00 – (Per bambini dai 6 ai 13 anni)

– 11.00- 12.30- 14.30- 15.30-17:00 – (Per bambini dai 6 ai 13 anni) CUORE DI MAMMA – 11.00- 12.00- 14.30- 15.30-17:00 – (Per bambini dai 5 ai 13 anni)

– 11.00- 12.00- 14.30- 15.30-17:00 – (Per bambini dai 5 ai 13 anni) IL BISCOTTO DEL CUORE – 10:30-16:30 – (Per bambini dai 6 ai 13 anni)

– 10:30-16:30 – (Per bambini dai 6 ai 13 anni) LA MAMMA CON LE MANI E CON I PIEDI – 11.00- 12.00- 14.30- 15.30-16:30 – (Per bambini dai 5 ai 13 anni)

Un altro grande punto di forza dell’evento è l’accesso gratuito per i bambini fino a 14 anni non compiuti, accompagnati da un adulto. Ogni adulto pagante può portare fino a due minori gratuitamente, rendendo questa giornata non solo speciale, ma anche accessibile a tutti.

La partecipazione ai laboratori è su prenotazione, per garantire a ciascun bambino un’esperienza curata e sicura. La prenotazione avviene comodamente tramite WhatsApp al numero 335 6422368.

Oltre al valore affettivo e creativo, la giornata permette ai bambini di entrare in contatto con un luogo ricco di storia e fascino come il Museo di Pietrarsa. Un perfetto connubio tra gioco, cultura e condivisione, per riscoprire il valore del tempo passato insieme, in uno dei luoghi più affascinanti della costa vesuviana.

Quando: Domenica 11 maggio 2025

Domenica 11 maggio 2025 Orari: Dalle 9:30 alle 17:00

Dalle 9:30 alle 17:00 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto : Ingresso gratuito per bambini fino a 14 anni non compiuti (max 2 per adulto pagante)

: Ingresso gratuito per bambini fino a 14 anni non compiuti (max 2 per adulto pagante) Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 335 6422368

