Bit Generation Live Party: grande concerto gratuito alle Officine San Carlo con ospiti d’eccezione

Un evento gratuito, aperto alla città, tra musica, impegno e creatività urbana. Il 9 maggio 2025 alle Officine San Carlo va in scena il Bit Generation Live Party con Lello Savonardo & SBAND, Valerio Jovine, Gennaro Tesone, Gennaro Porcelli e tanti altri protagonisti della scena musicale partenopea. Un appuntamento da non perdere quello del Bit Generation Live Party 2025, che si terrà venerdì 9 maggio alle ore 21:00 presso le Officine San Carlo, nel cuore di Napoli Est. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. Il live celebra i 10 anni di Bit Generation, progetto musicale e culturale ideato dal sociologo-cantautore Lello Savonardo, con brani tratti dall’omonimo concept album del 2015, riedito in vinile nel 2023. Sul palco con lui la SBAND e un cast di ospiti di alto livello: Valerio Jovine, Gennaro Tesone (Almamegretta), il chitarrista Gennaro Porcelli, il digital innovator Alex Giordano in veste di armonicista, e alcuni giovani talenti emergenti della scena napoletana, tra cui Morena Chiara. Un concerto che unisce musica, ricerca sociale e impegno culturale, pensato per coinvolgere attivamente il pubblico in un’esperienza artistica e collettiva. L’evento si inserisce nel più ampio progetto delle Officine San Carlo, un polo urbano per la creatività nato dalla rigenerazione degli ex stabilimenti Cirio. Officine San Carlo: la nuova fabbrica urbana della creatività a Napoli Est PH Facebook Officine San Carlo PH Facebook Officine San Carlo Le Officine San Carlo sono il cuore pulsante di un grande progetto di rigenerazione urbana promosso dal Teatro di San Carlo, vincitore dell’Avviso “Creative Living Lab” del Ministero della Cultura. Situate nel quartiere di Vigliena, nella zona industriale di San Giovanni a Teduccio, le Officine sorgono dove un tempo si trovavano gli stabilimenti Cirio, oggi trasformati in uno spazio multifunzionale dedicato alla formazione artistica, alla produzione culturale e all’inclusione sociale. Laboratori di musica, teatro, fotografia, audiovisivo, design e scrittura creativa animano ogni settimana la struttura, con una forte apertura al territorio e una visione educativa che coinvolge scuole, università, associazioni e comunità locali. Le Officine sono un polo produttivo e formativo dove si sperimentano nuovi linguaggi e si coltiva il talento dei giovani creativi, attraverso percorsi concreti e partecipativi. Un vero laboratorio di città, dove arte, cultura e sociale si incontrano per dare nuova linfa a Napoli Est. Partecipa al Bit Generation Live Party 2025 – Musica dal vivo e ingresso gratuito Quando: Venerdì 9 maggio 2025 – ore 21:00

Venerdì 9 maggio 2025 – ore 21:00 Dove: Officine San Carlo, Stradone Vigliena 23/A, Napoli (quartiere San Giovanni a Teduccio)

Officine San Carlo, Stradone Vigliena 23/A, Napoli (quartiere San Giovanni a Teduccio) Biglietti: Ingresso gratuito Prenotazione consigliata Tutti gli interessati ad assistere al live party di Bit Generation possono prenotarsi tramite il link

Ingresso gratuito Prenotazione consigliata Maggiori informazioni: Officine San Carlo – Stradone Vigliena 23/A, Napoli