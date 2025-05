Festival della Birra Costiera 2025 a Vietri: 4 giorni di gusto, musica e birre artigianali

© Photo by gitfo - Gerrie van der Walt on Unsplash

4 giorni di buon cibo e ottime birre nella Villa Comunale di Vietri sul Mare, in costiera amalfitana, per la grande festa della Birra Costiera 2025 con anche, ogni sera, intrattenimenti e concerti da non perdere, sempre ad ingresso gratuito

Da giovedì 8 a domenica 11 maggio 2025, a Vietri sul Mare, in costiera amalfitana, si terrà il Festival della Birra Costiera 2025. Per ben 4 giorni, nella Villa Comunale di Vietri sul Mare, ci saranno tanti stand di buona enogastronomia locale ed altri con ottima birra alla spina e, ogni sera spettacoli di intrattenimento, sempre in uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana.

Al Festival della Birra Costiera 2025, nella Villa Comunale di Vietri sul Mare troveremo, dalle 19:00 alle 01:00 tanta allegria, buon cibo e ottime birre. In particolare:

15 stand food: ottimo street food locale a nche per celiaci

a 10 stand birra: tante ottime birre tra locali, artigianali e senza glutine!

E, ogni sera, intrattenimento live con: Giovedi 8 – Villa PerBene Venerdì 9 – Vaskom Sabato 10 – Santino Cardamone Domenica 10 – Via Toledo



A Vietri sul Mare, per il Festival della Birra Costiera 2025 sono stati organizzati vari parcheggi:

⁠Parcheggio della Stazione di Vietri

⁠Campetto da calcio di Marina di Vietri

⁠Parcheggio inferiore del Lloyd’s Baia (nei pressi del porto di Salerno)

⁠servizio navetta attivo da tutti i parcheggi

Il Festival della Birra Costiera 2025 a Vietri sul Mare è ad ingresso gratuito

Maggiori informazioni – Festival della Birra Costiera 2025 – Evento ufficiale

