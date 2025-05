Maggio di Pizzofalcone: un mese di eventi per conoscere la zona più suggestiva di Napoli

© Napoli da Vivere

Ritorna il Maggio di Pizzofalcone, un appuntamento che vuole far conoscere la splendida zona di Pizzofalcone, cuore originario della città di Napoli e luogo simbolico da cui tutto è cominciato. Proposte visite e itinerari per conoscere il territorio e poi commemorazioni storiche, arte, fede, cultura ed eventi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, se non diversamente specificato

Ritorna anche quest'anno il Maggio di Pizzofalcone la rassegna organizzata dalla I Municipalità (Chiaia San Ferdinando Posillipo) in collaborazione con l'Assessorato al Turismo per far conoscere la splendida zona di Pizzofalcone, il cuore antico della città, dove tutto è cominciato. Proposte visite, itinerari guidati, performance teatrali e reading in luoghi di straordinaria bellezza e di grande fascino, come Monte Echia e il magnifico Belvedere, la Chiesa Egiziana di Pizzofalcone e la Chiesa della SS. Annunziata, la Biblioteca Nazionale, la Fondazione Mondragone, l'Archivio Fotografico Parisio, Piazza santa Maria degli Angeli e la Scuola Militare Nunziatella.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, se non diversamente specificato. Le visite guidate con prenotazione obbligatoria sono a numero chiuso e soggette a conferma via email.

il Maggio di Pizzofalcone – Programma di massima

8 maggio 2025 ore 12:00 – Biblioteca Nazionale di Napoli (Piazza del Plebiscito, 1): visite guidate per valorizzare e promuovere la conoscenza dell'Istituto. Il tour sarà replicato il 16, 22 e 23 maggio (ore 12:00) con gruppi di massimo 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: bn-na.urp@cultura.gov.it

8 maggio 2025 ore 19 – Fondazione Mondragone (Piazzetta Mondragone, 18): IV edizione dell'evento tra musica e costume "Così Fan Lirica – Il Trovatore di Giuseppe Verdi".

10 maggio 2025 – ore 10:30 – inaugurazione presso l'Archivio Fotografico Parisio della mostra fotografica "Il Borgo di Santa Lucia: la trasformazione e le tradizioni", visitabile tutto il mese da giovedì a sabato.

10 maggio 2025 – ore 18:00 – al Belvedere di Monte Echia il reading "A Pizzofalcone con la Sirena Partenope", con testi di Erri De Luca, Anna Maria Ortese, Giuseppe Marotta e altri.

11 maggio 2025 ore 10:30 – visite guidate "Nel ventre di Partenope", itinerari tra mito e storia da Castel dell'Ovo a Piazza Santa Maria degli Angeli, a cura di Antonio Arcudi (Archeoclub Napoli),. Prenotazione obbligatoria a: eventi@maggiodipizzofalcone.it

– visite guidate “Nel ventre di Partenope”, itinerari tra mito e storia da Castel dell’Ovo a Piazza Santa Maria degli Angeli, a cura di Antonio Arcudi (Archeoclub Napoli),. Prenotazione obbligatoria a: eventi@maggiodipizzofalcone.it 16 maggio 2025 ore 12:00 – Biblioteca Nazionale di Napoli (Piazza del Plebiscito, 1): visite guidate per valorizzare e promuovere la conoscenza dell’Istituto. con gruppi di massimo 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: bn-na.urp@cultura.gov.it

Biblioteca Nazionale di Napoli (Piazza del Plebiscito, 1): visite guidate per valorizzare e promuovere la conoscenza dell’Istituto. con gruppi di massimo 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: bn-na.urp@cultura.gov.it 17 maggio 2025 ore 10:30 – visite guidate “Nel ventre di Partenope”, itinerari tra mito e storia da Castel dell’Ovo a Piazza Santa Maria degli Angeli, a cura di Antonio Arcudi (Archeoclub Napoli),. Prenotazione obbligatoria a: eventi@maggiodipizzofalcone.it

17 maggio 2025 ore 10:15 nella Chiesa Egiziaca di Pizzofalcone, l'evento "Porte aperte alla bellezza" con il Coro dei Piccoli Cantori di Pizzofalcone

17 maggio 2025 ore 11:00 visita guidata al MUSAP – Fondazione Circolo Artistico Politecnico con il direttore Diego Esposito e nel pomeriggio la rappresentazione teatrale itinerante in costume a cura dell'Associazione Fantasie d'Epoca che evocherà la tradizione della superstizione partenopea con un simpatico omaggio a sorpresa.

visita guidata al MUSAP – Fondazione Circolo Artistico Politecnico con il direttore Diego Esposito e nel pomeriggio la rappresentazione teatrale itinerante in costume a cura dell’Associazione Fantasie d’Epoca che evocherà la tradizione della superstizione partenopea con un simpatico omaggio a sorpresa. 18 maggio 2025 ore 10:30 – visite guidate “Nel ventre di Partenope”, itinerari tra mito e storia da Castel dell’Ovo a Piazza Santa Maria degli Angeli, a cura di Antonio Arcudi (Archeoclub Napoli),. Prenotazione obbligatoria a: eventi@maggiodipizzofalcone.it

– visite guidate “Nel ventre di Partenope”, itinerari tra mito e storia da Castel dell’Ovo a Piazza Santa Maria degli Angeli, a cura di Antonio Arcudi (Archeoclub Napoli),. Prenotazione obbligatoria a: eventi@maggiodipizzofalcone.it 22 maggio 2025 ore 12:00 – Biblioteca Nazionale di Napoli (Piazza del Plebiscito, 1): visite guidate per valorizzare e promuovere la conoscenza dell’Istituto. con gruppi di massimo 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: bn-na.urp@cultura.gov.it

Biblioteca Nazionale di Napoli (Piazza del Plebiscito, 1): visite guidate per valorizzare e promuovere la conoscenza dell’Istituto. con gruppi di massimo 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: bn-na.urp@cultura.gov.it 23 maggio 2025 ore 12:00 – Biblioteca Nazionale di Napoli (Piazza del Plebiscito, 1): visite guidate per valorizzare e promuovere la conoscenza dell’Istituto. gruppi di massimo 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: bn-na.urp@cultura.gov.it

23 maggio 2025 alle ore 17:00 appuntamento speciale alla Scuola Militare Nunziatella con visite guidate alla Chiesa della SS. Annunziata e agli spazi museali interni (prenotazione a: eventi@maggiodipizzofalcone.it – obbligatoria l'esibizione del documento d'identità).

24 maggio 2025 alle 10,30 – appuntamento speciale alla Scuola Militare Nunziatella con visite guidate alla Chiesa della SS. Annunziata e agli spazi museali interni (prenotazione a: eventi@maggiodipizzofalcone.it – obbligatoria l'esibizione del documento d'identità).

25 maggio 2025 alle 10:30, appuntamento speciale alla Scuola Militare Nunziatella con visite guidate alla Chiesa della SS. Annunziata e agli spazi museali interni (prenotazione a: eventi@maggiodipizzofalcone.it – obbligatoria l'esibizione del documento d'identità).

27 maggio 205 – ore 20:00 sul Monte Echia l'evento "L'arte presa per la gola" a cura di Fabiana Mendia e Claudio Di Palma, dedicato a Lucullo, i riti del cibo e il piacere nella cultura antica.

31 maggio 2025 ore 10:30 – visite guidate "Nel ventre di Partenope", itinerari tra mito e storia da Castel dell'Ovo a Piazza Santa Maria degli Angeli, a cura di Antonio Arcudi (Archeoclub Napoli), Prenotazione obbligatoria a: eventi@maggiodipizzofalcone.it

31 maggio 2025 alle ore 20:00 – "Partenope... sotto le stelle" sul Monte Echia e sarà un omaggio teatrale-musicale a Eduardo De Filippo, Annibale Ruccello e Raffaele Viviani, con la direzione musicale di Filippo Vitiello e Peppe Arpaia.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, se non diversamente specificato.

Le visite guidate con prenotazione obbligatoria sono a numero chiuso e soggette a conferma via email. Verificare sempre la conferma dell’evento

