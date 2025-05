Festa della Fragola 2025: tre giorni di festa, spettacoli e concerti a Parete (CE)

© Foto di Johnny Martínez su Unsplash

A Parete la Festa della Fragola che celebra il prodotto simbolo del territorio tra gusto e tradizione, con tanto cibo locale e anche un ricco programma di intrattenimento serale con artisti importanti: ci saranno infatti spettacoli gratuiti di Mixed by Erry, le Ebbanesis, Rosalia Porcaro e Biagio Izzo

Grande festa nei giorni 9, 10 e 11 Maggio 2025 a Parete, nel casertano dove nella Villa Comunale si terrà la Festa della Fragola 2025.

Tre Giorni di cibo e di spettacoli gratuiti a Parete per la Festa della Fragola un evento che celebra il prodotto simbolo del territorio. Nella Villa Comunale ci saranno vari stand enogastronomici per gustare tanto buon cibo a base di fragole con tanti dolci artigianali e varie specialità preparate dalle migliori pasticcerie della zona.

Anche tanti spettacoli gratuiti alla Festa della Fragola di Parete

Da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 la Villa Comunale ospiterà tanti stand enogastronomici e, durante le serate ci sarà un interessante programma di spettacoli ed intrattenimento per la Festa della Fragola 2025. In particolare, le tre serate saranno allietate da ospiti d’eccezione quali Mixed by Erry, le Ebbanesis, Rosalia Porcaro e Biagio Izzo

Programma degli eventi – Festa della Fragola 2025

Venerdì 9 maggio 2025 – ore 21 – spettacolo di Mixed by Erry, una serata all’insegna della musica e del divertimento.

una serata all’insegna della musica e del divertimento. Sabato 10 maggio 2025 – ore 21 – spettacolo delle Ebbanesis con il loro inconfondibile mix musicale, seguite dall’esilarante comicità di Rosalia Porcaro.

con il loro inconfondibile mix musicale, seguite dall’esilarante comicità Domenica 11 maggio 2025 – ore 8,30 – Fragola Run, gara podistica organizzata dall’ASD Podistica di Parete, dedicata alla memoria di Maria Pellegrino. La competizione partirà da Via Pietro Nenni alle ore 8:30 ed è valida come sesta tappa del Campionato Regionale A.S.C. di corsa su strada 2025. Un evento che unisce sport, passione e commemorazione in un contesto di festa.

organizzata dall’ASD Podistica di Parete, dedicata alla memoria di Maria Pellegrino. La competizione partirà da Via Pietro Nenni alle ore 8:30 ed è valida come sesta tappa del Campionato Regionale A.S.C. di corsa su strada 2025. Un evento che unisce sport, passione e commemorazione in un contesto di festa. Domenica 11 maggio 2025 – gran finale con il celebre attore Biagio Izzo, accompagnato dallo spettacolo di Sex and the Sud, per chiudere la festa con un’esplosione di risate e allegria.

Non mancheranno, alla Festa della Fragola 2025, altre attività per grandi e piccoli, tra cui laboratori didattici, degustazioni guidate e momenti di approfondimento sulla produzione della fragola locale. (Nb- il pranzo della domenica va prenotato sul sito ufficiale)

Festa della Fragola 2025- Villa Comunale – maggiori informazioni

