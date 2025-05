Giro Giro Napoli 2025: visite guidate gratuite per bambini ogni sabato

Ph Facebook Le Nuvole

Più di 100 visite guidate gratuite di sabato per raccontare ai bambini la città con ingressi gratuiti su prenotazione obbligatoria. Un bell’evento per far scoprire ai bambini le bellezze di Napoli. Tutte le visite di Maggio 2025

Riparte Giro giro Napoli 2025 anche per maggio 2025 e, fino al 27 dicembre 2025, ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Un bell’evento organizzato dal Comune di Napoli che propone in tutto ben 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi complessi monumenti napoletani.

“Giro giro Napoli. La città raccontata ai bambini” è curato da Le Nuvole che organizza fino a dicembre un ciclo di itinerari guidati a misura di bambino: le visite sono per bambini dai sei anni in su e per gli adulti che li accompagneranno che potranno così ri-scoprire luoghi d’arte e cultura della città assieme ai loro piccoli

Le prossime visite gratuite previste per Maggio 2025

Ogni sabato saranno 4 i siti gratuitamente visitabili su 2 i turni tra cui sarà possibile scegliere, il primo con partenza alle ore 10:30 e il secondo con partenza alle ore 12:00.

3 maggio

Palazzo Reale

Pio Monte della Misericordia

Musap – Museo Artistico Politecnico

Ruota degli Esposti nella Real Santa Casa dell’Annunziata

10 maggio

Chiesa del Complesso Monumentale dei Girolamini

Fondazione Antonio Morra Greco

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Museo di Antropologia

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche Museo di Antropologia – Museo di Fisica

17 maggio

Museo Jago

Certosa e Museo di San Martino

Masseria Luce

Ex chiostro piccolo della Chiesa di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione Made in Cloister

24 maggio

Ruota degli Esposti nella Real Santa Casa dell’Annunziata

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Real Museo Mineralogico

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Museo di Paleontologia

Castel Sant’Elmo

31 maggio

Archivio Storico del Banco di Napoli

Moart – Museo Orafo e Artigianato

Pio Monte della Misericordia

Napoli 2500 – Napoli Medievale

Le attività di “Giro Giro Napoli” sono dedicate a bambini dai 6 anni in su, accompagnati da non più di un adulto per ogni bambino.

Non dimenticate che c’è anche un’edizione speciale di Giro Giro Napoli dedicata alle celebrazioni dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis con visite speciali gratuite sempre per bambini e genitori

Partecipa a Giro Giro Napoli 2025: scoprire la città con i più piccoli!

Quando : Dal 29 marzo al 27 dicembre 2025, ogni sabato con partenze alle ore 10:30 e 12:00.

: Dal 29 marzo al 27 dicembre 2025, ogni sabato con partenze alle ore 10:30 e 12:00. Dove : Quattro siti d’arte e cultura di Napoli scelti ogni settimana (musei, chiese, castelli e tanto altro).

: Quattro siti d’arte e cultura di Napoli scelti ogni settimana (musei, chiese, castelli e tanto altro). Biglietti : L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti; la prenotazione è obbligatoria inviando un’e-mail a girogironapoli@lenuvole.com.

: L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti; la prenotazione è obbligatoria inviando un’e-mail a girogironapoli@lenuvole.com. Maggiori informazioni: Evento ufficiale del Comune di Napoli

