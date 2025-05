Fiorella Mannoia in concerto a Napoli con “Fiorella Sinfonica”: una serata unica al Teatro Augusteo

Ph Facebook Fiorella Mannoia

Un imperdibile appuntamento dal vivo con la grande musica di Fiorella Mannoia a Napoli al teatro Augusteo con la sua grande band e un’orchestra sinfonica composta da 21 elementi

Fiorella Mannoia torna a Napoli per un evento live straordinario: lunedì 19 maggio 2025 al Teatro Augusteo, l’artista porterà in scena il suo tour “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra“. Dopo il successo dei concerti precedenti, tra cui quello all’Arena Matese e il tutto esaurito di novembre, il pubblico partenopeo avrà una nuova occasione per vivere la sua musica in una veste completamente rinnovata.

Un concerto emozionante con orchestra sinfonica dal vivo

Lo spettacolo sarà un mix perfetto di emozione e intensità, con Fiorella Mannoia accompagnata dall’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura, composta da 21 elementi e diretta dal Maestro Rocco De Bernardis. I suoi brani più amati, da Che sia benedetta a Sally, saranno presentati in una raffinata chiave sinfonica, grazie agli arrangiamenti curati da prestigiosi maestri.

La grande band di Fiorella Mannoia

Oltre all’orchestra, sul palco salirà anche la band storica della Mannoia:

Carlo Di Francesco (percussioni e direzione artistica)

(percussioni e direzione artistica) Raul Scebba (percussioni)

(percussioni) Sebastiano Burgio (pianoforte)

(pianoforte) Pierpaolo Ranieri (basso e contrabbasso)

(basso e contrabbasso) Massimiliano Rosati (chitarre)

“Fiorella Sinfonica”: 70 anni di musica in una veste nuova

Il tour celebra i 70 anni di carriera e vita di Fiorella Mannoia, proponendo un viaggio musicale tra parole e note che hanno segnato intere generazioni. Uno spettacolo intenso e raffinato, pensato per chi ama la grande musica italiana reinterpretata con eleganza.

Non perdere Fiorella Mannoia live a Napoli: prenota i tuoi biglietti ora!

Vivi l’emozione unica di un concerto straordinario! Il 19 maggio 2025, Fiorella Mannoia torna a Napoli con il tour “Fiorella Sinfonica” al Teatro Augusteo. Sarà accompagnata da 21 musicisti d’orchestra diretti dal M° Rocco De Bernardis, per dare nuova vita ai suoi brani più celebri.

I biglietti sono già disponibili su TicketOne: prenota subito il tuo posto per un evento da ricordare!

Fiorella Mannoia in concerto a Napoli: tutte le info

Quando: Lunedì 19 maggio 2025, ore 21:00

Dove: Teatro Augusteo, Piazzetta Duca d’Aosta, Napoli

Biglietti: Disponibili su TicketOne a partire da 49 euro. Prenotazione consigliata.

Maggiori informazioni: Profilo ufficiale Facebook di Fiorella Mannoia

