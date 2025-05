Valogno, il borgo dei murales, gioiello da scoprire tra arte e colori – Campania da Scoprire

© Napoli da Vivere

A pochi passi da Roccamonfina, nel cuore del casertano, sorge Valogno: un minuscolo borgo pedonale che un tempo sembrava destinato all’abbandono, come tanti altri paesini dell’entroterra colpiti dall’emigrazione giovanile. Eppure, grazie al ritorno di chi ha scelto di credere ancora in questo luogo, Valogno si è trasformato in una straordinaria galleria d’arte a cielo aperto.

C’è un piccolo borgo in Campania da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano.

Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, in genere vicino la chiesa, per camminare poi per le strette strade del paesino.

Valogno sembrava uno dei tanti paesini dell’entroterra destinato a scomparire: i giovani sono emigrati tutti a partire dagli anni 60 del ‘900 e in paese sono rimaste solo case vuote e pochi anziani. Ma poi, da qualche anno il paese sta, lentamente, cambiando.

Tutto è cambiato quando qualcuno è ritornato preferendo la quiete del paese

La storia di Valogno è cambiata quando una coppia di giovani professionisti, Giovanni Casale e sua moglie Dora Mesolella, è ritornata da Roma e con i figli ad abitare a Valogno, dando avvio al sogno del “Risveglio di Valogno“. Prima un’Associazione e poi tante idee tra cui quella di contattare artisti locali e nazionali per dare vita al progetto “I Colori del Grigio” e realizzare sulle facciate delle case tanti murales, opere e allestimenti artistici.

E Valogno negli ultimi anni ha cambiato volto: ora ci sono più di 40 murales colorati e vivaci, un ristorante, una bottega d’arte e souvenir e l’associazione organizza periodicamente delle interessanti visite guidate al piccolo borgo casertano.

Oggi Valogno è un borgo bellissimo e colorato, è il paese dei murales.

Si parte dall’ingresso del paesino, dove si lascia la macchina, vicino la chiesa principale di San Michele accolti da un grande ritratto dell’artista messicana Frida Kahlo e poi via, a piedi per le strette vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada.

Valogno è oramai un Borgo d’Arte e si può passeggiare liberamente tra le strette viuzze piene di coloratissimi murales e opere d’arte, da vedere con calma una ad una. Ora il borgo si anima anche d’estate perché gli emigranti tornano per le vacanze ma in tutto l’anno, specialmente nei weekend si vedono turisti che arrivano da tutte le parti d’Italia per Riscoprire questo piccolo Borgo d’Arte in provincia di Caserta, dai ritmi lenti e tranquilli.

Un borgo da visitare assolutamente quando volete: e se trovate chiuso il ristorante tranquilli Roccamonfina è vicina tra stradine immerse nel verde o, per chi la preferisce, ritornando sull’Appia si raggiunge la storica Sessa Aurunca.

Valogno si raggiunge da Napoli con l’Autostrada A1 uscendo a Capua e poi percorrendo la SS7 l’Appia, con uscita Cascano/Carinola e da qui si prende la direzione Roccamonfina/Valogno. Valogno è a circa 10 km di distanza dall’uscita della SS7 ed è perfettamente segnalato. Una volta arrivati si parcheggia e si prosegue la visita a piedi nel borgo.

