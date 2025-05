Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 1° al 4 maggio 2025

ph Pasquale Caffetteria Umberto Dell'erario

Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, e tanto altro vicino Napoli e in tutta la Campania per il prossimo weekend. Napoli da Vivere vi propone alcuni tra i migliori eventi e cose da non perdere in Campania nel prossimo weekend

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 1° al 4 maggio 2025. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Di seguito troverete varie sezioni con gli eventi da non perdere poi i principali concerti e spettacoli, le visite guidate e i luoghi da conoscere, i grandi concerti e le mostre da vedere sempre vicino Napoli e in Campania.

Visite guidate ed Eventi da non perdere in Campania nel WE

Ritorna la Sagra del Carciofo di Pietrelcina nel beneventano

Nei giorni del 2,3 e 4 maggio 2025 si terrà a Pietrelcina, il paese di Padre Pio in provincia di Benevento, la 45° Edizione della Sagra del Carciofo di Pietrelcina. Una bella occasione per assaggiare ed acquistare il delizioso Carciofo di Pietrelcina, il “Re Carciofo” che sarà celebrato nel suggestivo Parco Colasanti di Pietrelcina con la “ 45^Sagra del Carciofo di Pietrelcina”.

Il Festival del Carciofo Bianco del Tanagro ad Auletta nel salernitano

Secondo weekend per la XIII edizione di Bianco Tanagro ad Auletta, un bell’evento che si terrà anche dal 1° al 4 maggio 2025 dopo il grande successo del weekend precedente con tanti giorni di gusto, tradizione e scoperta dello straordinario territorio di Auletta. Organizzato dalla Pro Loco di Auletta il Festival Bianco Tanagro si tiene nel Centro storico della cittadina salernitana che si trasformerà in luogo speciale dedicato al carciofo bianco del Tanagro. Ed anche per questo primo weekend di maggio 2025 nel borgo ci saranno spettacoli, concerti, mercatini, visite guidate, laboratori per bambini e degustazioni. Il Festival del Carciofo Bianco del Tanagro

A San Lorenzello la Fiera del Bagagliaio & MercAntico

Due grandi eventi si uniscono di nuovo sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 nello splendido borgo di San Lorenzello. In questo speciale weekend si terranno infatti assieme la Fiera del Bagagliaio & MercAntico creando un connubio perfetto tra passato e presente, tra arte, creatività e rarità da scoprire. La storica Fiera di MercAntico, un evento dedicato all’antiquariato e modernariato dal 1991 richiama appassionati e collezionisti da tutta Italia. E il 3 e 4 maggio 2025, MercAntico si svolgerà assieme alla Fiera del Bagagliaio di Melizzano, il particolare evento che ci consente di passeggiare tra le auto parcheggiate, ognuna con il suo bagagliaio aperto e pieno di oggetti di ogni tipo tra tesori nascosti e oggetti unici. Fiera del Bagagliaio & MercAntico

A Salerno, torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato, una delle più grandi fiere medioevali d’Italia

Si terrà dal 1° al 4 maggio 2025 la Fiera del Crocifisso Ritrovato nel centro storico di Salerno, inizialmente prevista dal 24 al 27 aprile. Una grande festa nel cuore del centro storico salernitano che per alcuni giorni si trasforma con una straordinaria scenografia medioevale vivente con tanti di eventi, tra rievocazioni storiche, workshop gratuiti, spettacoli itineranti, concerti e tanto altro. La Fiera verrà inaugurata un’ora prima del tramonto, giovedì 1 maggio, alle 17,45 al Duomo di Salerno da dove partirà il Corteo storico dei figuranti in abiti d’epoca che percorreranno le strade della città vecchia fino a Piazza Portanova, dove alle 18.30 inizierà lo spettacolo di apertura. Poi tanti giorni pieni di evanti. Il programma. Fiera del Crocifisso Ritrovato

“La Rocca Longobarda”: Rievocazione Storica medioevale nel Borgo di Roccabascerana

Domenica 4 maggio 2025 dalle ore 18.00 alle 21.00, il borgo di Roccabascerana ritornerà indietro nel tempo alla riscoperta delle sue origini medievali tra curiosità storiche, affascinanti artisti, personaggi d’epoca e il gusto di piatti della tradizione per “La Rocca Longobarda . L’evento prevede un’interessante Rievocazione Storica attraverso la scoperta della vita e delle tradizioni dei Longobardi con banchi didattici di archeologia sperimentale, duelli e tiro con l’arco a cura dell’Associazione Culturale Benevento Longobarda. Diversi gli spettacoli che animeranno la serata: giocolieri, acrobati, fuoco, sbandieratori e musicisti incanteranno gli spettatori con le loro performance. Con i falconieri si potranno ammirare la maestosità dei rapaci in volo e scoprire i segreti di questa antica arte. Previste visite guidate nella Cappella del SS. Rosario e sulla Guglia Rocciosa dove sarà possibile ammirare tra i resti dell’antica torre una drammatizzazione dedicata alle janare.Maggiori informazioni La Rocca Longobarda

Al Vulcano Buono di Nola arriva la straordinaria “Casa Capovolta”

Fino al 5 maggio 2025 una straordinaria novità sarà visitabile al “Vulcano Buono” di Nola: la “Casa Capovolta” una esperienza particolarissima che ci farà dimenticare la gravità. La particolare casa che potremo visitare è un’autentica abitazione prefabbricata, tutta già arredata, dove c’è il tetto al posto delle fondamenta. Una casa particolarissima, quasi magica dove si potranno fare foto e video straordinari da postare subito sui social network. La “Casa Capovolta”

Nella Reggia di Caserta in mostra “La Corona di Re Carlo di Borbone”

Nella Reggia di Caserta fino al 31 maggio 2025 esposta “La Corona di Re Carlo di Borbone”, una perfetta e fedele riproduzione della corona con cui il sovrano venne proclamato re di Napoli e di Sicilia il 3 luglio 1735.L’ingresso è compreso nel prezzo , che potrà essere ammirata nelle retrostanze della Sala del Trono.La Corona di Re Carlo

L’Archeofestival 2025 per scoprire popoli, lingue e culture della Campania

Dall’8 febbraio al 14 giugno 2025 si terrà la terza edizione dell’Archeofestival, un evento che ci permetterà di conoscere la storia e le bellezze di alcune zone della Campania poco frequentate dai grandi flussi turistici ed in particolare del Nolano, della Valle del Sarno, dell’Agro Nocerino-Sarnese-Pompeiano, del Vesuviano e della Costiera Torrese. L’Archeofestival 2025

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Spettacoli e concerti nel weekend in Campania

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte di Somma Vesuviana

Nuove date fino al 16 maggio per la bella rassegna Jazz & Baccalà al Teatro Summarte di Somma Vesuviana, con grandi concerti jazz abbinati, per chi vuole, ad ottimi piatti di baccalà. Una rassegna particolare che presenta una magica unione tra musica e gusto Jazz & Baccalà

I prossimi grandi concerti da non perdere in Campania

SereNata a Napoli: Serena Rossi torna sul palco con il suo omaggio alla città

Il primo grande show teatrale di Serena Rossi: SereNata a Napoli un evento unico il 7 e l’8 maggio 2025, con Serena Rossi, una delle artiste più amate del panorama italiano, che torna finalmente sul palco con il suo primo show teatrale: SereNata a Napoli,

Imagine Dragons in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

Sarà in concerto a Napoli la straordinaria band di Las Vegas, gli Imagine Dragons che suoneranno dal vivo nella nostra città il 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. E saranno solo due le date per il tour 2025 di Imagine Dragons in Italia, una a Padova e una a Napoli Imagine Dragons in concerto a Napoli

Tour De Gregori 2025: celebra i 50 anni di “Rimmel” con tappe a Napoli e Caserta

Tour speciale per un anniversario speciale per la musica italiana: Francesco De Gregori girerà l’Italia per festeggiare i 50 anni di “Rimmel”, il capolavoro del 1975. Tre appuntamenti in Campania: 15 settembre in Piazza Carlo di Borbone, alla Reggia di Caserta, il 18 novembre al Teatro Augusteo di Napoli ed infine alla Casa della Musica di Napoli il 5 febbraio 2026. Tour De Gregori

Le mostre e i luoghi dell’arte da non perdere in Campania

La Mostra Monumentini a Bacoli: arte e architettura in LEGO alla Casina Vanvitelliana

Dal 4 aprile al 4 maggio 2025, la Casina Vanvitelliana di Bacoli ospiterà una mostra che unisce arte, architettura e i famosi mattoncini LEGO®. La mostra, intitolata “MONUMENTINI” e curata dall’artista Luca Petraglia, presenterà una serie di riproduzioni incredibilmente dettagliate di alcuni dei più prestigiosi monumenti italiani e internazionali, tutti realizzati con i celebri mattoncini LEGO®. Tra le opere in esposizione, spicca la riproduzione della stessa Casina Vanvitelliana, resa con una fedeltà sorprendente, accanto a un altro simbolo di Napoli, il Teatro San Carlo. Mostra Monumentini a Bacoli

Alla Reggia di Caserta la grande mostra Metawork”, con 60 opere di Michelangelo Pistoletto

Fino al 30 giugno 2025 alla Reggia di Caserta, negli spazi della Gran Galleria, ci sarà la mostra “Metawork” con oltre sessanta opere di Michelangelo Pistoletto. Un grande evento che per sette mesi ci permetterà di esplorare le riflessioni rivoluzionarie dell’artista su arte e società offrendo un viaggio nel concetto visionario di “metamorfosi” e “interconnessione”. Michelangelo Pistoletto

I luoghi stupendi da visitare vicino Napoli e in Campania

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro – il ponte tibetano di Laviano

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di Velia

Provincia di Caserta

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli – Acquedotto Carolino

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli – Nuova ala della Reggia

Provincia di Avellino

Gesualdo in Irpinia è tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Visite guidate contattando la Pro-loco. Monteverde in Irpinia è il borgo più bello della Campania per la RAI. Monteverde è il borgo più bello

per la RAI. Summonte, in Irpinia, è tra i Borghi più Belli d’Italia, La piccola cittadina irpina di Summonte, vicino Avellino ed arroccata sul Partenio è tra iborghi più belli d’Italia.

Provincia di Benevento

A Benevento da visitare il grande Teatro Romano che fu realizzato tra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C., ed è un grande edificio con una cavea che misura arriva quasi a 100 metri.

che fu realizzato tra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C., ed è un grande edificio A volte “Ciro” Lo Scipionyx Samniticus l’esemplare unico al mondo di piccolo dinosauro vissuto 113 milioni di anni fa, è visibile a Benevento, “a casa sua” vicino Pietraroja dove fu ritrovato. In particolare dalla Soprintendenza Archeologica di Caserta e Benevento, sede di Benevento. Ciro il piccolo Dinosauro

vissuto 113 milioni di anni fa, è visibile a Benevento, “a casa sua” vicino Pietraroja dove fu ritrovato. In particolare dalla Soprintendenza Archeologica di Caserta e Benevento, sede di Benevento. MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello si tiene ogni seconda e ultima domenica di ogni mese con antiquariato e modernariato ma anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. MercAntico a San Lorenzello

