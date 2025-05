Serotonina di Houellebecq in prima nazionale a Napoli: al Mercadante dal 30 aprile all’11 maggio

© ivan nocera per teatro di napolii

Altra prima nazionale a Napoli con Serotonina tratto dal romanzo di uno dei maggiori autori della letteratura francese contemporanea Michel Houellebecq. Anche a teatro il racconto di vita di un uomo costantemente sul filo del rasoio sospeso tra l’illusione della felicità, quella regalata dalla compressa bianca Captorix (nome di fantasia) e pochi ricordi di gioia reale.

Sono sempre di più gli spettacoli che arrivano nei teatri napoletani in prima nazionale. E vale anche per il prossimo al Teatro Mercadante di Napoli dove dal 30 aprile all’11 maggio 2025 ci sarà “Serotonina”, tratto dal romanzo cult dello scrittore francese Michel Houellebecq che arriva a teatro con una produzione del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale. “Serotonina” vede l’adattamento per la scena e la regia di Patrick Guinand ed è interpretato da Andrea Renzi nel ruolo del 46enne Florent-Claude “narratore” della storia e Rebecca Furfaro nel ruolo della giovane moglie.

Il Sérotonine di Michel Houellebecq nel 2019 fu un successo clamoroso con 500.000 copie vendute, solo in Francia, a pochi mesi dal lancio. Ed ora su produzione del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò, il romanzo cult arriva in palcoscenico debuttando in prima nazionale al Teatro Mercadante con repliche fino a domenica 11 maggio, nell’adattamento per la scena e regia firmati da Patrick Guinand.

Sulla scena nel ruolo del 46enne Florent-Claude, il narratore della storia, c’è il bravo Andrea Renzi assieme a Rebecca Furfaro che interpreta la giovane moglie. La storia ci racconta del protagonista che a 46 anni affronta il bilancio della sua vita, quella di uomo costantemente sul filo del rasoio sospeso tra l’illusione della felicità, regalata dalla compressa bianca Captorix e pochi ricordi di gioia reale.

