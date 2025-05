Sagra del Carciofo di Pietrelcina 2025: gusto, musica e tradizione dal 2 al 4 maggio

Ph Facebook Pro Loco Pietrelcina

Si ritorna in piazza all’inizio di maggio nella cittadella di Padre Pio, a Pietrelcina nel beneventano, per degustare, in tanti modi, il buonissimo Carciofo di Pietrelcina, diventato dal 2021 Presidio Slow Food

Nei giorni del 2,3 e 4 maggio 2025 si terrà a Pietrelcina, il paese di Padre Pio in provincia di Benevento, la 45° Edizione della Sagra del Carciofo di Pietrelcina

Una bella occasione per assaggiare ed acquistare il delizioso Carciofo di Pietrelcina, il “Re Carciofo” che sarà celebrato nel suggestivo Parco Colasanti di Pietrelcina con la “ 45^Sagra del Carciofo di Pietrelcina”.

La 45^Sagra del Carciofo di Pietrelcina

L’evento si terrà nel Parco Colasanti di Pietrelcina il 2,3 e 4 maggio 2025. Si inizia venerdì 2 maggio 2025 dalle ore 20.00 con una serata speciale dedicata alla Pizza Gourmet con Carciofi e con i famosi Carciofi “indurat” e fritti per provare in vari modi il rinomato Carciofo di Pietrelcina, diventato dal 2021 Presidio Slow Food importante riconoscimento a tutela del prodotto: la serata in compagnia della musica dei FUSIONE. Si continua il giorno sabato 3 maggio sempre alle 20 con il menù degustazione e la musica delle RIFLESSIONI. La festa si conclude domenica 4 maggio dalle 12,30 con il menu degustazione. Domenica a pranzo solo su prenotazione e il link per prenotare il pranzo domenicale, è qui:

Alla festa del Carciofo ci sarà tanto ottimo cibo, musica dal vivo e l’immancabile menù ricco di pietanze, con il famoso carciofino fritto, la nuova Pizza Gourmet al carciofo e altro ancora!

La grande area food coperta del Parco Colasanti dispone di oltre 400 posti a sedere per gustare i piatti proposti in piena comodità. Ricordate che il pranzo della domenica è solo su prenotazione. Sarà una bella festa e un’esplosione di gusto e divertimento!

