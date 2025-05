Fiera del Crocifisso Ritrovato a Salerno, una delle più grandi fiere medioevali d’Italia

Ph Facebook Fiera del Crocifisso Ritrovato. Storia e tradizione a Salerno

Ritorna la grande festa nel cuore del centro storico salernitano che per alcuni giorni si trasforma in una scenografia vivente con tanti di eventi, tra rievocazioni storiche, workshop gratuiti, spettacoli itineranti, concerti ecc, che celebrano il patrimonio culturale e artistico medievale della città

Spostata dal 1° al 4 maggio 2025 la Fiera del Crocifisso Ritrovato nel centro storico di Salerno, inizialmente prevista dal 24 al 27 aprile. Una grande festa nel cuore del centro storico salernitano che per alcuni giorni si trasforma con una straordinaria scenografia medioevale vivente con tanti di eventi, tra rievocazioni storiche, workshop gratuiti, spettacoli itineranti, concerti e tanto altro.

La Fiera verrà inaugurata un’ora prima del tramonto, giovedì 1 maggio, alle 17,45 al Duomo di Salerno da dove partirà il Corteo storico dei figuranti in abiti d’epoca che percorreranno le strade della città vecchia fino a Piazza Portanova, dove alle 18.30 inizierà lo spettacolo di apertura con l’introduzione in rima del maestro di fiera, gli sbandieratori Città de la Cava, i Falconieri dell’Irno, la Compagnia Magma Musica e Giullaria e gli Acrobati del Borgo Peripezie et Astuzie.

Una no stop di full immersion nel Medioevo a Salerno

Dopo la cerimonia inaugurale, la Fiera del Crocifisso proseguirà tutti i giorni con una no stop di full immersion nel Medioevo, fino a domenica 4 maggio 2025. Nei giorni della fiera tra le vie del centro storico ci saranno tanti spettacoli, antichi mestieri, mercatini, falconeria, musica e sapori d’altri tempi. Un grande evento che da anni celebra la storia, la tradizione e l’anima di Salerno.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.