The Lake Brunch all’Umoya: Una Festa per le Famiglie il 1° Maggio 2025

Se cercate idee su cosa fare a Napoli per il 1° maggio, c’è un evento da non perdere: torna The Lake Brunch all’Umoya – Natural Experience di Castel Volturno, una giornata di relax, buon cibo e tanto divertimento dedicata alle famiglie con bambini!

Un’oasi di natura e festa

L’Umoya vi accoglierà in un luogo incantato, immerso nel verde e affacciato su un lago privato all’interno dell’Ecoparco del Mediterraneo. Una location perfetta per trascorrere il 1° maggio all’aria aperta, lontano dallo stress cittadino.

Cosa vi aspetta:

Laboratori creativi e spettacoli pensati per i più piccoli, per farli divertire in sicurezza e libertà.

per farli divertire in sicurezza e libertà. Musica dal vivo e DJ set con ospiti d’eccezione come Iban Mendoza e tanti altri artisti.

con ospiti d’eccezione come e tanti altri artisti. Show cooking e degustazioni: un vero paradiso per gli amanti della buona cucina, con stand gastronomici che propongono piatti tipici, specialità alla brace, pizza, dolci della tradizione e tanto altro!

Orari e formule di ingresso:

Ingresso pranzo (dalle 11:00 alle 16:00) – Prenotazione online obbligatoria. Adulti: €30 (ingresso + €20 di credito per consumazioni) Bambini: €10 (solo ingresso)

(dalle 11:00 alle 16:00) – Prenotazione online obbligatoria. Ingresso pomeridiano (dalle 16:00 alle 22:00) – Pagamento in struttura con prenotazione via QR code. Adulti: €10

(dalle 16:00 alle 22:00) – Pagamento in struttura con prenotazione via QR code.

Un menu che fa venire l’acquolina in bocca!

Tra grigliate, pasta e fagioli con cozze, anelletti alla siciliana, pizza napoletana, selezione di salumi e formaggi e dolci come babà e pastiera, ogni palato sarà felice!

Perché scegliere The Lake Brunch?

Perché è più di un semplice brunch: è un’esperienza immersiva tra natura, musica e sapori autentici, con tante attività pensate anche per i più piccoli. Un modo unico per vivere una giornata speciale con tutta la famiglia!

Non perdere questa occasione unica! Prenota subito il tuo posto e preparati a vivere una giornata indimenticabile: The Lake Brunch all’Umoya ti aspetta il 1° maggio 2025!

Per tutte le info e prenotazioni visita il sito ufficiale umoya.it.

