Inizia il Comicon 2025 a Napoli: oltre 600 eventi in programma dal 1° al 4 maggio 2025

A Napoli il COMICON 2025 per la sua 25° edizione. Il più grande festival festival del fumetto e crossmediale nel mondo con oltre 600 previsti nei quattro giorni della festa

Da giovedì 1 a domenica 4 maggio 2025 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli si terrà , la XXV edizione di COMICON Napoli che è diventato in questi 25 anni, tra i più grandi festival crossmediali nel mondo. COMICON Napoli 2025 propone quest’anno oltre 400 espositori, con 600 eventi in programma nei quattro giorni della festa e con più di 450 ospiti provenienti da tre continenti.

Da non perdere anche il programma del Comicon OFF con tanti eventi in tutta Napoli che si terrà al di fuori del grande festival.

Un festival importante che nel 2024 ha accolto ben 175.000 visitatori

Per i 25 anni del festival il poster del festival è stato realizzato da Jamie Hewlett, artista britannico noto soprattutto per aver creato insieme a Damon Albarn la virtual band Gorillaz.

E per questa straordinaria edizione dei 25 anni il COMICON Napoli prevede in 4 giorni un fitto calendario di eventi, ospiti, mostre, anteprime, incontri, concerti e tanto altro che riguarderanno le varie aree tematiche del festival che sono Fumetto, Videogame, Cinema & Serie TV, Gioco, Asian, Musica, Young, LARP (Neverland), Urban, PizzaCon.

Il Magister dell’edizione 2025 è Tanino Liberatore, maestro dell’illustrazione e del fumetto italiano e, per festeggiarlo, il COMICON presenta la mostra DRAWING POWER. The art of Liberatore, che ripercorre la carriera dell’artista. Tra i tantissimi ospiti al COMICON Napoli anche Max Pezzali.

Gli orari di apertura al pubblico sono dalle 10:00 alle 19:00 in ognuno dei quattro giorni.

I prezzi dei biglietti per ogni singolo giorno variano da 8 a 17 euro

