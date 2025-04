Aperitivo Artistico al Museo The World of Illusion, in Piazza Crocelle ai Mannesi: Illusioni, Musica e Gusto

Arte, musica e gusto in un viaggio tra illusioni visive e suoni iconici.

Domenica 4 maggio 2025 il suggestivo spazio del The World of Illusion, in Piazza Crocelle ai Mannesi, apre le porte a un evento irripetibile che fonde arte visiva, suoni iconici e gusto raffinato: l’Aperitivo Artistico organizzato da NOMEA.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’Aperitivo Artistico torna per sorprendere ancora. Gli ospiti saranno accolti con un aperitivo di benvenuto, preludio a un viaggio immersivo nelle nuove installazioni del museo The World of Illusion, dove effetti ottici e giochi visivi metteranno alla prova i sensi e la percezione della realtà. Un percorso interattivo e stimolante, in una location che da sola vale la visita.

Musica live: i Skinny Folk accendono la serata

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, ci penserà la musica live del trio Skinny Folk, che interpreterà successi iconici degli anni ’90. Le loro performance accompagneranno la serata in una fusione di emozioni visive e sonore, creando un’atmosfera dinamica e coinvolgente, perfetta per chi cerca qualcosa di diverso dalle solite serate.

Il concept firmato NOMEA dimostra ancora una volta come un evento culturale possa trasformarsi in una serata di intrattenimento totale. Tra illusioni, buon cibo e musica dal vivo, l’Aperitivo Artistico è la scelta perfetta per chi vuole vivere Napoli in modo originale e sorprendente. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Aperitivo Artistico al Museo The World of Illusion

Quando: Domenica 4 Maggio 2025

Domenica 4 Maggio 2025 Orari: Dalle 18.00 alle 22.00

Dalle 18.00 alle 22.00 Dove: The World of Illusion, Piazza Crocelle ai Mannesi, Napoli

The World of Illusion, Piazza Crocelle ai Mannesi, Napoli Prezzo biglietto: 20€ (include ingresso al museo, aperitivo e musica live)

20€ (include ingresso al museo, aperitivo e musica live) Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 3756139180

Maggiori dettagli su www.nomeaeventi.it

