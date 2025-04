Colonne Sonore a Chiaia: un concerto da sogno nella Chiesa Anglicana di Napoli

© Ph Serena-Spennato - Nomea

Un viaggio tra le musiche più emozionanti del cinema, con omaggi speciali a Ennio Morricone

Sabato 3 maggio 2025, Napoli si trasforma in un set cinematografico a cielo aperto. L’appuntamento è nella suggestiva Chiesa Anglicana di Chiaia, che per l’occasione aprirà straordinariamente le sue porte per accogliere “Colonne Sonore a Chiaia”, l’evento musicale organizzato da NOMEA. Una serata unica per rivivere le emozioni dei grandi capolavori del cinema attraverso un concerto immersivo, circondati dalle architetture neogotiche della storica chiesa.

Protagonista della serata sarà un trio di musicisti d’eccezione, formato da Guido Esposito al violino, Raffaele Sorrentino al violoncello e Sossio Noviello al pianoforte. Con il loro talento porteranno il pubblico in un vero e proprio viaggio emozionale, eseguendo alcune delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema. Particolare attenzione sarà dedicata all’indimenticabile Ennio Morricone, con esecuzioni che promettono di toccare il cuore di ogni spettatore.

La magia della Chiesa Anglicana di Napoli

La location scelta per l’evento aggiunge un valore unico all’esperienza. La Chiesa Anglicana di Via San Pasquale, con le sue alte navate e gli splendidi pilastri decorati, sarà la cornice perfetta per un concerto che unisce arte, storia e musica. La vicinanza alla fermata Metro 2 di Piazza Amedeo e la disponibilità di parcheggi nelle vicinanze rendono l’evento facilmente accessibile a tutti.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp. Con un biglietto unico a €15 (posto libero) e l’ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni, “Colonne Sonore a Chiaia” rappresenta un’opportunità imperdibile per chi ama il cinema, la musica dal vivo e le atmosfere suggestive.

Colonne Sonore a Chiaia: maggiori informazioni

Quando: Sabato 3 Maggio 2025

Sabato 3 Maggio 2025 Orari: Apertura biglietteria ore 20:45 – Inizio evento ore 21:30 – Fine evento ore 22:30

Apertura biglietteria ore 20:45 – Inizio evento ore 21:30 – Fine evento ore 22:30 Dove: Chiesa Anglicana di Napoli, Via S. Pasquale, 15B, Napoli

Chiesa Anglicana di Napoli, Via S. Pasquale, 15B, Napoli Prezzo biglietto: €15 (settore unico, posti liberi). Ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni

€15 (settore unico, posti liberi). Ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 3756139180

