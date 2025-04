2 visite straordinarie gratuite al Mausoleo Schilizzi di Posillipo a Napoli

dav

Apre per 2 visite guidate gratuite lo storico Mausoleo di Posillipo costruito tra il 1881 ed il 1889 e che accoglie i napoletani morti durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale e nelle Quattro giornate di Napoli.

A Napoli, nei giorni del 28 e 29 aprile 2025, ci sarà un’apertura straordinaria del Mausoleo Schilizzi, lo straordinario monumento che si trova in via Posillipo ed in cui sono custodite, dal 1929 le salme dei cittadini napoletani morti durante la Prima Guerra Mondiale. Durante la seconda metà del ‘900 vi furono portati anche i caduti della Seconda Guerra Mondiale e delle quattro giornate di Napoli.

L’importante monumento cittadino è chiuso al pubblico dal 2018 perché necessita di importanti lavori di manutenzione. E’ stato eccezionalmente riaperto al pubblico in sicurezza, durante le Giornate Fai di Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 ed è stato visitato da migliaia di Napoletani facendo conquistare alla città il 2° posto in classifica tra i siti più visitati in Italia.

Le visite speciali del 28 e 29 aprile 2025

Le aperture speciali dei giorni del 28 e 29 aprile 2025 sono gratuite e sono state annunciate sulla pagina facebook dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Si terranno il giorno 28 aprile 2025 alle ore 10.00 e il giorno 29 aprile 2025 alle ore 15.00 e sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo seguente: circuitoarte.assculturale@gmail.com

Maggiori informazioni – Comune di Napoli

