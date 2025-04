Visite guidate gratuite per bambini alla scoperta dei 2500 anni della storia di Napoli

© Napoli da Vivere

Dalla Napoli greco romana a spagnola fino a quella del 900 con visite speciali per conoscere la storia della città attraverso le tracce che, ancora oggi, è possibile osservare sul territorio urbano, nelle facciate di alcuni palazzi monumentali, nei tratti viari, negli scorci panoramici. Visite appassionanti per bambini

In occasione dei 2500 anni dalla fondazione della città, la rassegna Giro Giro Napoli che propone visite guidate gratuite per bambini, ha organizzato 9 nuovi itinerari tematici. Ogni percorso è un’avventura alla scoperta delle tracce del passato, visibili nelle facciate monumentali, nei tratti viari e negli scorci panoramici, che svelano la storia millenaria di Napoli.

I nove itinerari tematici si terranno da aprile a dicembre 2025, sempre il sabato mattina – inizio alle ore 10.30 e 12.00, durata 60 minuti – e vanno a integrare l’offerta di visite guidate del più ampio programma di “GIRO GIRO NAPOLI – La città raccontata ai bambini”, distinguendosi da esse perché prevedono una passeggiata urbana attraverso più siti per ciascun percorso.

Le visite, condotte da storici dell’arte e da comunicatori della scienza de le Nuvole, sono gratuite per i bambini a partire dai 6 anni e per il loro accompagnatore adulto. Per prenotare, scrivere a girogironapoli@lenuvole.com

Date e percorsi tematici dell’edizione speciale

26 aprile: Napoli greco-romana – Dalla Villa di Lucullo, presso il Belvedere di Monte Echia, per arrivare nei pressi dell’isolotto di Megaride, luogo della fondazione dell’antica Parthenope, Palepoli e poi Neapolis.

– Dalla Villa di Lucullo, presso il Belvedere di Monte Echia, per arrivare nei pressi dell’isolotto di Megaride, luogo della fondazione dell’antica Parthenope, Palepoli e poi Neapolis. 31 maggio: Napoli medievale – A partire dal Borgo Orefici, dove nacque la corporazione fortemente voluta da Giovanna d’Angiò, fino alla Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, dove è custodito ancora oggi il ceppo della decapitazione di Corradino di Svevia.

– A partire dal Borgo Orefici, dove nacque la corporazione fortemente voluta da Giovanna d’Angiò, fino alla Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, dove è custodito ancora oggi il ceppo della decapitazione di Corradino di Svevia. 21 giugno: Napoli angioina – Una passeggiata tra le due basiliche nel centro storico della città: San Lorenzo Maggiore e Santa Chiara per raccontare una Napoli che con la dominazione Angioina risorge dalle invasioni barbariche e dalla continua minaccia dell’impero bizantino.

– Una passeggiata tra le due basiliche nel centro storico della città: San Lorenzo Maggiore e Santa Chiara per raccontare una Napoli che con la dominazione Angioina risorge dalle invasioni barbariche e dalla continua minaccia dell’impero bizantino. 5 luglio: Napoli aragonese – Un percorso che farà avvicinare, dal mare e dalla città, al Castel Nuovo, fortezza simbolo del trionfo di Alfonso, che diede alla città un notevole ampliamento urbanistico tutt’ora visibile.

– Un percorso che farà avvicinare, dal mare e dalla città, al Castel Nuovo, fortezza simbolo del trionfo di Alfonso, che diede alla città un notevole ampliamento urbanistico tutt’ora visibile. 27 settembre: Napoli spagnola – Sulle orme di Don Pedro de Toledo, un itinerario che si concentra sulle opere volute dal viceré spagnolo durante il Siglo de Oro e che hanno cambiato per sempre il volto della città, partendo da piazza Municipio, attraversando via Toledo per raggiungere i Quartieri Spagnoli.

– Sulle orme di Don Pedro de Toledo, un itinerario che si concentra sulle opere volute dal viceré spagnolo durante il Siglo de Oro e che hanno cambiato per sempre il volto della città, partendo da piazza Municipio, attraversando via Toledo per raggiungere i Quartieri Spagnoli. 25 ottobre: Napoli barocca – La chiesa del Gesù Nuovo, inaugurata nel 1601 in contrapposizione a quella ormai “vecchia”, è uno dei massimi esempi del rinnovamento urbano barocco della città visibile nella omonima Piazza con l’obelisco dell’Immacolata, punto di arrivo di una tradizione cittadina portata avanti da Cosimo Fanzago.

– La chiesa del Gesù Nuovo, inaugurata nel 1601 in contrapposizione a quella ormai “vecchia”, è uno dei massimi esempi del rinnovamento urbano barocco della città visibile nella omonima Piazza con l’obelisco dell’Immacolata, punto di arrivo di una tradizione cittadina portata avanti da Cosimo Fanzago. 15 novembre: Napoli settecentesca – Dal Teatro San Carlo sino agli edifici di Pizzofalcone, con il Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e il suo monumentale scalone aperto in piperno e marmo, che conduce al piano nobile alla scuola militare Nunziatella.

– Dal Teatro San Carlo sino agli edifici di Pizzofalcone, con il Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e il suo monumentale scalone aperto in piperno e marmo, che conduce al piano nobile alla scuola militare Nunziatella. 29 novembre: Napoli nell’800 – Dalla fine del cantiere di Palazzo Reale e il largo di Palazzo, oggi “piazza del Plebiscito”, alla Galleria Umberto I, uno degli esempi più importanti di architettura ottocentesca in Italia con la sua maestosa copertura innovativa in ferro e vetro.

– Dalla fine del cantiere di Palazzo Reale e il largo di Palazzo, oggi “piazza del Plebiscito”, alla Galleria Umberto I, uno degli esempi più importanti di architettura ottocentesca in Italia con la sua maestosa copertura innovativa in ferro e vetro. 27 dicembre: Napoli del ‘900 Dall’architettura razionalista di epoca fascista in piazza Matteotti al recente rifacimento urbanistico di Piazza Municipio con le installazioni di arte contemporanea.

Le attività di “Giro Giro Napoli” sono dedicate a bambini dai 6 anni in su, accompagnati da non più di un adulto per ogni bambino. La partecipazione e l’ingresso ai siti sono gratuiti fino ad esaurimento posti disponibili. È possibile prenotare inviando un’e-mail all’indirizzo girogironapoli@lenuvole.com, specificando l’età dei partecipanti.

Maggiori informazioni e programma completo

