Giornata Internazionale del Jazz 2025: a Napoli 3 concerti gratuiti al Maschio Angioino

La seconda Giornata Internazionale del Jazz, promossa dal Comune di Napoli, prevede tre importanti concerti ad ingresso libero al Maschio Angioino con artisti di fama internazionale

A Napoli da lunedì 28 a mercoledì 30 aprile 2025 si terrà la seconda edizione della Giornata Internazionale del Jazz, promossa dal Comune di Napoli, con tre importanti concerti ad ingresso libero con artisti di fama internazionale al Maschio Angioino

Le tre serate al Maschio Angioino vedranno tre concerti ad ingresso libero con grandi artisti come Rosa Brunello, Antonio Faraò e i Blue Lab Beats, vincitori del Grammy Award

Nei tre giorni al Maschio Angioino i concerti inizieranno alle ore 21 mentre i cancelli apriranno alle ore 20. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: 081.6586790. l’evento offre un’occasione unica per vivere il jazz in tutte le sue sfumature, con performance che spaziano dal jazz tradizionale alle più moderne fusioni sonore.

In contemporanea in città si stanno già svolgendo a Napoli tanti eventi per il Programma OFF dal 24 aprile al 4 maggio 2025 che celebra il jazz in più giornate con esibizioni collaterali che invaderanno la città. L’evento è promosso dal Comune di Napoli e organizzato da Arealive

Giornata Internazionale del Jazz 2025 al Maschio Angioino

Lunedì 28 aprile 2025 – ore 21 – Rosa Brunello con “Senseless Acts Of Love ” – La talentuosa, bassista e compositrice di fama internazionale Rosa Brunello, conosciuta per il suo approccio eclettico che mescola il free improv, il rock, il dub e le sonorità della musica sudamericana. Con lei sul palco gli italiani Enrico Terragnoli e Marco Frattini (C’Mon Tigre) e la londinese Tamar “Collocutor” Osborn, apprezzati musicisti e suoi collaboratori di lungo corso.

Martedì 29 aprile 2025 – ore 21 – Antonio Faraò con "Thinking of McCoy Tyner" – Faraò è uno dei pianisti italiani più apprezzati negli Stati Uniti: con lui sul palco Yuri Golubev e Vladimir Kostadinovi che omaggeranno omaggerà la leggenda del jazz McCoy Tyner.

Mercoledì 30 aprile 2025 – ore 21 – Blue Lab Beats con "Blu Eclipse" – I tre giorni del jazz si chiudono con i vincitori di un Grammy Award nel 2022 per la produzione dell'album "Mother Nature" di Angelique Kidjo. Gli artisti di origine britannica portano sul palco del Maschio Angioino una combinazione esplosiva di jazz, hip-hop, afrobeat, soul ed elettronica. La loro esibizione, parte dell'"European Tour 2025", sarà un debutto assoluto a Napoli e vedrà la partecipazione di Lox, Isobella Burnham, Grifton Forbes-Amos, Ben Vize e Orla Berry.

