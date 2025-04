Riapre al pubblico il Parco Vergiliano: ingresso gratuito per il parco con le tombe di Virgilio e Leopardi

Riaperto a Napoli, ad ingresso gratuito, il sito del parco Vergiliano con le tombe di Virgilio e Leopardi, che si trova vicino la stazione ferroviaria di Mergellina. Nel parco c’è anche l’ingresso alla Crypta Neapolitana l’antico collegamento romano tra Puteoli e Neapolis

Riaperto a Napoli, nella zona di Piedigrotta-Mergellina il parco Vergiliano che, dopo un accurato e lungo restauro diventa ora Parco di Virgilio e Leopardi, ricordando così a tutti la presenza delle tombe dei due grandi poeti Virgilio e Leopardi.

Il parco avrà l’ingresso gratuito ed è facilmente raggiungibile da tutta la città perché si trova vicino alla stazione ferroviaria di Mergellina, con le fermate della metro 2 e metro linea 6. Nel parco anche l’ingresso, ristrutturato in parte della Crypta Neapolitana, l’antico collegamento romano di epoca augustea tra Puteoli e Neapolis. Per la Crypta sono stati completati i primi 100 metri e ne mancano altri 700 per sbucare a Fuorigrotta e riaprire completamente uno dei due collegamenti romani tra Pozzuoli e Napoli: l’altra strada era la via per colles lungo la zona collinare di Antignano al Vomero.

Un piccolo ma straordinario parco archeologico in piena città

Nel piccolo, ma importante parco archeologico cittadino, sono state restaurati anche una parte visibile dell’antico acquedotto augusteo, il mausoleo di Leopardi, il busto di Virgilio, e l’edicola seicentesca voluta da don Pedro d’Aragona. Nel parco è presente dall’antichità il sepolcro in opus reticulatum da sempre attribuito al poeta Publio Virgilio Marone e dal 1939, il sito accolse anche il mausoleo di Giacomo Leopardi, le cui spoglie furono traslate dalla chiesa di San Vitale a Fuorigrotta.

Gli altri straordinari reperti del Parco riguardano l’ingresso orientale della Crypta Neapolitana, la spettacolare galleria scavata nella roccia in età augustea per collegare Napoli con Pozzuoli e i Campi Flegrei, e un tratto dell’acquedotto, anch’esso di epoca augustea.

Il Parco delle tombe di Virgilio e Leopardi sarà aperto al pubblico gratuitamente tutti i giorni della settimana, tranne il martedì, dalle ore 8:45 alle ore 14:45 (ultimo ingresso al pubblico ore 14:15)

