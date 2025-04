Napoli Città Danzante: festa gratuita della danza a Piazza del Plebiscito

© Napoli da Vivere

In occasione della Giornata Internazionale della Danza, le étoiles e i solisti del Balletto del Teatro di San Carlo, diretti da Clotilde Vayer, accoglieranno tutti coloro che vorranno partecipare per una classe di danza aperta e gratuita

Martedì 29 aprile 2025 a Napoli, a Piazza Plebiscito ci sarà una grande festa della danza cui tutti potranno partecipare. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, per le celebrazioni dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, il Comune di Napoli e la Fondazione Teatro di San Carlo faranno ‘danzare’ Piazza del Plebiscito, trasformandola in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Guidati dalla direttrice Clotilde Vayer, grazie alla partnership tra il Teatro di San Carlo e il Comune di Napoli, solisti ed étoiles della compagnia di danza del Teatro di San Carlo si esibiranno nella grande Piazza assieme tutti i giovani e alle giovani che vorranno partecipare a una speciale lezione a cielo aperto.

Tutta Piazza Plebiscito danzerà assieme a solisti ed étoiles del San Carlo

L’evento“Napoli Città Danzante” è aperto a tutti ed è gratuito, ma è obbligatorio registrarsi al link disponibile sulla pagina ufficiale dell’evento per poter accedere all’area riservata nella Piazza. La convocazione è prevista per le 11:30, mentre la performance inizierà alle ore 12:30, ed è immaginata come una classe alla sbarra a cura delle sei étoiles, che si esibiranno insieme al pubblico per circa 50 minuti.

Sarà uno spettacolo eccezionale perché in poche ore ci sono state oltre mille le richieste di partecipazione pervenute. L’evento è aperto a tutti ed è gratuito, ma è necessario registrarsi sulla pagina ufficiale

Per accedere alla classe sarà obbligatorio esibire il biglietto. Ai partecipanti e alle partecipanti è richiesto:

Abbigliamento da danza di colore bianco.

Mezze punte.

Tappetino di gommapiuma per isolare i piedi dal suolo.

Tutte le informazioni sulla pagina ufficiale dell’evento del Comune di Napoli con anche il link di partecipazione

