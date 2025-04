Saporitissimo a Piazza Dante, ritorna la festa del cibo e dei sapori italiani

Ph facebook Saporitissimo

Ritorna in città la grande fiera gratuita dell’enogastronomia e dell’artigianato della Campania e delle varie regioni italiane con anche tanti eventi culturali, laboratori, show cooking e momenti di spettacolo ed intrattenimento.

Ritorna nel cuore di Napoli a Piazza Dante da mercoledì 23 fino a domenica 27 aprile 2025 la terza edizione di Saporitissimo, la festa gratuita della buona enogastronomia, delle tradizioni e delle delizie del buon cibo italiano.

Una terza edizione da non perdere di «Saporitissimo», che presenta oltre a prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato da varie regioni italiane anche eventi culturali, laboratori, show cooking e momenti di spettacolo ed intrattenimento per tutte le fasce d’età.

In Piazza Dante a Napoli ci saranno espositori provenienti da tutte le province della Campania ma anche da varie regioni italiane con le loro bontà e specialità.

A Saporitissimo enogastronomia, artigianato, eventi culturali, laboratori e intrattenimento da tutta Italia

Saporitissimo proporrà specialità da tutte le regioni d’Italia. Dalla Campania ci saranno i prodotti sorrentini, del Cilento, e poi i prodotti tipici di Benevento e del Casertano. Non mancheranno i prodotti della Puglia e della Calabria con porchetta e prodotti tipici e poi dalla Sicilia arancine, cannoli, cassate e tanto altro ancora.

Non mancherà l’intrattenimento per abbinare le degustazioni in piazza con l’attività sportiva con ginnastica, risvegli muscolari e tanto movimento. Per i più piccoli, teatro dei burattini di Antonio Mercurio con gli evergreen pop corn e zucchero filato.

E poi sabato 26 aprile Olistic Moment Corpology e, a seguire, i Balli Latini del New Team Portici, gran finale con la Zumba Fitness di Nancy Zeno. Domenica 27 invece Danza D-Project Dreamers. Saporitissimo un appuntamento da non perdere per gli amanti del buon cibo di qualità.

Maggiori informazioni – Facebook Saporitissimo 2025 Napoli

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.