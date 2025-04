4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 24 al 27 aprile 2025

Ph LAPIS Museum,

Anche nel prossimo fine settimana sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 24 al 27 aprile 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Vi ricordiamo che Venerdì 25 aprile 2025 quasi tutti i musei e parchi archeologici statali a Napoli e in Campania saranno aperti e visitabili gratuitamente per la “Festa della Liberazione”

Visite tutti i giorni e il 26 “L’Inferno di Dante” nel Decumano Sommerso

Finalmente la primavera è arrivata con le sue splendide giornate, offrendo l'occasione perfetta per godere del ponte del 25 aprile 2025. Il LAPIS Museum è la destinazione culturale d'eccellenza nel cuore di Napoli, con due esperienze imperdibili: l'affascinante percorso sotterraneo e gli ultimi giorni della mostra Impressionisti e la Parigi fin de siècle. I visitatori hanno tempo solo fino a domenica 27 aprile, per ammirare la mostra curata da Vittorio Sgarbi, con opere di Monet, Degas, Manet, Renoir, Cézanne e molti altri provenienti da collezioni private raramente accessibili. A 35 metri di profondità, sotto Via dei Tribunali, il percorso sotterraneo inizia con il Museo dell'Acqua e offre un viaggio attraverso millenni di storia napoletana. Le antiche cisterne greco-romane, arricchite da moderne installazioni immersive, raccontano la storia della città dall'antica Neapolis fino ai rifugi della Seconda Guerra Mondiale. Particolarmente suggestiva è la Sala della Luna, dove un eterno plenilunio ricorda le origini pagane del sito, mentre il Decumano Sommerso testimonia l'ingegno napoletano nel trasformare gli acquedotti in rifugi durante i bombardamenti. Anche per il ponte festivo, continua la promozione speciale: i visitatori della mostra Impressionisti possono accedere al percorso sotterraneo con tariffa ridotta di 8 euro anziché 10. Da non perdere Sabato 26 aprile 2025 alle ore 18:00, c'è anche posto per un evento speciale: il LAPIS Museum ospita L'Inferno di Dante nel Decumano Sommerso. Un'esperienza teatrale unica dove il pubblico, guidato da Dante, si inoltra nei cunicoli sotterranei incontrando Virgilio, Ulisse, Paolo e Francesca e tanti altri protagonisti della prima Cantica della Divina Commedia, fino a uscire a riveder le stelle. Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con visite guidate in orari prestabiliti: dal lunedì al venerdì i turni sono alle 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30; sabato e domenica alle 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. Data l'alta affluenza prevista durante questo ponte primaverile, è fortemente consigliata la prenotazione tramite telefono 08119230565 dal luned' al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00, ma sempre attivo con il servizio messaggi WhatsApp, oppure via email info@lapismuseum.com o sul sito ufficiale senza costi di prevendita. Un'esperienza culturale unica vi attende in queste radiose giornate di primavera: l'arte impressionista si combina con la scoperta dei tesori nascosti nelle profondità di Napoli, per un viaggio nel tempo attraverso secoli di storia e bellezza.

Sabato 26 aprile – Un Sabato da Re: apertura serale del Palazzo Reale di Napoli a soli 5 €

Ritorna l’iniziativa “Un Sabato da Re” per visitare lo splendido Palazzo Reale di Napoli e gli Appartamenti Reali di notte a soli 5 euro. Per il periodo pasquale l’iniziativa “Un Sabato da Re” prevede aperture straordinarie serali di Palazzo Reale nelle serate di sabato 19 e 26 aprile 2025 dalle 20.00 alle 24.00 con ultimo ingresso alle 23.00 e ad una tariffa ridotta di 5 euro. (escluse agevolazioni e gratuità previste per legge). Durante le aperture serali si potranno visitare l’Appartamento di Etichetta e il Museo della Fabbrica al pianterreno. L’ultimo ingresso al Museo della Fabbrica sarà alle ore 22,30 e durante le aperture serali non saranno visitabili il Giardino Pensile, il Museo Caruso e la Galleria del Tempo. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post Un Sabato da RE.

Sabato 26 e Domenica 27 – Visite teatralizzate per scoprire il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

Nei weekend dall’ 8 marzo al 18 maggio si terrà a Napoli “Eduardo punto e da capo” una serie di performance itineranti con visite guidate per scoprire il San Ferdinando, con apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie teatrali ispirate all’universo Eduardo L’iniziativa Eduardo punto e da capo è un bel viaggio che i visitatori compiranno accompagnati e coinvolti da un gruppo di giovani “guide/attori”, performers lungo le diverse tappe di azioni, interpretazioni e suggestioni sceniche ispirate o tratte dall’universo drammaturgico e teatrale di Eduardo De Filippo. Prossime visite sabato 26 aprile 2025 ore 11:00 – domenica 27 aprile 2025 ore 11:00 e lunedì 28 aprile 2025 ore 17:00 Costo 10 euro a persona – Maggiori informazioni – Visite teatralizzate

Sabato 26 aprile – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Riparte Giro giro Napoli 2025 dal 29 marzo al 27 dicembre 2025, ed ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend di Sabato 26 aprile 2025 – Museo della Ceramica Duca Di Martina in Villa Floridiana – Parco e tomba di Virgilio – Museo Laboratorio della Civiltà Contadina Masseria Luce – Real Casa dell’Annunziata Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Le date di Giro giro Napoli

