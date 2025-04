Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 24 al 27 aprile 2025

Ph Facebook Mercantico

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 24 al 27 aprile 2025 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

L’ultima rappresentazione della Passione di Cristo si terrà a Galluccio nel Casertano

Da non perdere sabato 26 aprile 2025 a Galluccio, in provincia di Caserta nella zona di Roccamonfina l’ultima rappresentazione de “La Passione di Cristo” organizzata dalla Pro Loco di Galluccio in collaborazione con le comunità parrocchiali del territorio che si terrà nella Borgata Mieli a partire dalle ore 17.00. La Passione di Cristo” a Galluccio

A Napoli ritorna Saporitissimo, la festa delle buon cibo e dei sapori italiani a Piazza Dante

Ritorna nel cuore di Napoli a Piazza Dante da mercoledì 23 fino a domenica 27 aprile 2025 la terza edizione di Saporitissimo, la festa gratuita della buona enogastronomia, delle tradizioni e delle delizie del buon cibo italiano. Una terza edizione da non perdere di «Saporitissimo», che presenta oltre a prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato da varie regioni italiane anche eventi culturali, laboratori, show cooking e momenti di spettacolo ed intrattenimento per tutte le fasce d’età. Maggiori informazioni – Facebook Saporitissimo 2025 Napoli

Al Vulcano Buono “La Fabbrica di Cioccolato” con tante sorprese ed effetti speciali

Fino al 1 maggio al Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola arriva la grande Fabbrica del Cioccolato ispirata all’omonimo film. Una grande avventura per tutta la famiglia tra scenografie spettacolari, architetture fiabesche e installazioni interattive ispirate al magico universo del cioccolato. Al Primo Piano dell’Ingresso Positano i visitatori troveranno un percorso speciale si sviluppa attraverso 9 stanze, ognuna con un’ambientazione straordinaria, giochi di prospettiva e atmosfere oniriche. Come novelli Willy Wonka, i partecipanti si immergeranno in un mondo fantastico, dominato da scenografie e installazioni interattive ispirate all’universo del cioccolato. Al Vulcano Buono “La Fabbrica di Cioccolato”

The Easter Garden: a Napoli arriva il Giardino di Pasqua nella Mostra d’Oltremare

Fino al 27 aprile 2025 arriva a Napoli, nella Mostra d’Oltremare The Easter Garden 2025 – 1a edizione un simpatico e particolare “Giardino di Pasqua” che farà la felicità di grandi e bambini. Previste tante attività tra giochi, creatività e momenti di condivisione che consentiranno ai visitatori di immergersi nella magia della Pasqua. Una parte dei giardini della Mostra d’Oltremare ospiteranno tante divertenti attività e momenti di gioco, creatività e condivisione, con un divertentissimo giardino di Pasqua pieno di sorprese per grandi e piccoli. Per i bambini prevista una divertente caccia al tesoro che si svolgerà tra suggestivi giardini alla ricerca di uova di Pasqua nascoste: e in ogni trovato ci sarà una dolce sorpresa che donerà momenti di gioia e serenità ai piccoli e ai grandi partecipanti. Ma non finisce qui perché terminata la caccia al tesoro i grandi e piccoli visitatori potranno partecipare ad un coinvolgente laboratorio dove si potranno dedicare tutti assieme alla colorazione e decorazione delle uova Prezzo intero: 15,00 € – Bambini da 0 a 2 anni: ingresso gratuito – Gruppi (min. 20 persone) e CRAL: 12,00 € – Biglietti disponibili online su TicketOne. Maggiori informazioni – The Easter Garden 2025

Al Vulcano Buono di Nola arriva la straordinaria “Casa Capovolta”

Fino al 5 maggio 2025 una straordinaria novità sarà visitabile al “Vulcano Buono” di Nola: la “Casa Capovolta” una esperienza particolarissima che ci farà dimenticare la gravità. La particolare casa che potremo visitare è un’autentica abitazione prefabbricata, tutta già arredata, dove c’è il tetto al posto delle fondamenta. Una casa particolarissima, quasi magica dove si potranno fare foto e video straordinari da postare subito sui social network. La “Casa Capovolta”

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello (prossima data domenica 8 dicembre ) MercAntico a San Lorenzello

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di aprile 2025

Anche per aprile 2025 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date dove troveremo i produttori, che vendono i prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Campagna Amica

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

