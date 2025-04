Enzo 70: per i 70 anni di Enzo Avitabile una mostra gratuita nella Chiesa di San Severo al Pendino

Una mostra e un nuovo vinile rendono omaggio alla sua straordinaria carriera artistica in occasione del suo 70° compleanno del Maestro Enzo Avitabile: una mostra gratuita da non perdere a via Duomo

Fino al 12 maggio 2025 nella Chiesa di San Severo al Pendino in via Duomo ci sarà una bella mostra dal titolo Enzo 70, per festeggiare i 70 anni di Enzo Avitabile che è nato a Napoli il 1 marzo 1955. Enzo Avitabile è un compositore, cantautore e musicista che ha valicato i confini linguistici, stilistici e artistici come pochi. Vincitore di importanti premi e riconoscimenti Avitabile è un grande musicista sempre alla ricerca costante d’innovazione musicale e dei dialoghi artistici.

Napoli lo festeggia per i 70 anni e per i 50 anni di musica, di ricerca costante e contaminazione felice con una mostra ad ingresso gratuito e un nuovo vinile. Un grande omaggio alla sua straordinaria carriera artistica. raccontata attraverso un’esposizione che raccoglie anche le opere di grandi artisti che hanno dato vita alle copertine dei suoi album. Il tutto impreziosito dalle voci di personaggi del mondo della cultura, del cinema, della musica e del teatro napoletano che rileggono i suoi testi in un lavoro poetico che celebra alla forza delle sue parole.

Una mostra gratuita a via Duomo, a San Severo al Pendino

La mostra è allestita nella monumentale Chiesa di San Severo al Pendino, in via Duomo a Napoli, e sarà visitabile fino al 12 maggio 2025. E’ curata da Andrea Aragosa e prodotta da Black Tarantella e Black Art, in collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, La Fondazione Campania Teatro Festival.

In mostra le 20 copertine dei suoi dischi, firmate da grandi artisti contemporanei: Andrea Pazienza, Milo Manara, Sandro Chia, Carsten Höller, Guido Harari, Piero Pizzi Cannella, Lello Lopez, Michele Attianese, Arturo Casanova, Cyop & Kaf, Cesare Monti, Santi & Spinello, Claudio Gaiaschi,Gianpiero Vinti, Studio Convertino, Milagros, Alberto Grant.

La mostra include anche la copertina di “Enzo Avitabile Music Life” – il docufilm diretto da Jonathan Demme dedicato alla vita/musica di Avitabile – e due vetrine che raccolgono le partiture inedite, i vinili e i cd originali dei suoi lavori. Non manca una bella installazione sonora con i testi dei suoi brani riletti dalle voci di importanti interpreti e personalità della sua terra.

L’esposizione si potrà visitare gratuitamente dal lunedì al sabato dalle h. 9.00 alle h. 19.00.

