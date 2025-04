Brunch di Pasquetta all’Umoya: tra natura e musica il 21 aprile

Se stai cercando un modo originale e rilassante per trascorrere la Pasquetta 2025, abbiamo l’evento perfetto per te: THE LAKE BRUNCH all’Umoya. Immagina una giornata immerso nella natura, tra buona musica, cibo delizioso e un’atmosfera magica sulle sponde di un lago privato. Il tutto a pochi passi da Napoli, nel cuore dell’Ecoparco del Mediterraneo a Castel Volturno.

Umoya: un angolo di paradiso tra lago e natura

Umoya è un suggestivo agriturismo costruito sulla sponda di un lago privato. Interamente immerso nel verde, è stato ricostruito mantenendo lo stile country, lì dove sorgeva un antico casale contadino. È il luogo ideale per rilassarsi e vivere momenti magici in simbiosi con la natura: solarium, bagno nel lago e nelle piscine costruite nel lago; musica, aperitivi, buon cibo, tanti amici. Umoya ospita con piacere cani e altri animali. ​

THE LAKE BRUNCH: il programma della giornata

Lunedì 21 aprile 2025 | ⏰ Dalle 11:00 alle 24:00

Una giornata intera dedicata al relax, alla buona musica e al gusto, con due formule di ingresso pensate per soddisfare ogni esigenza:​

️ Formula Pranzo (dalle 11:00 alle 16:00)

Adulti : €30 (ingresso €10 + €20 di credito da utilizzare all’interno)

Bambini: €10 (solo ingresso)​

Prenotazione online obbligatoria: prenotazioni.umoya.it​

Formula Pomeriggio (dalle 16:00 alle 22:00)

Adulti : €10 (solo ingresso) per i primi 1000 (early birds), €15 a seguire

Minori: non ammessi​

Prenotazione tramite QR code di Eventbrite: bit.ly/pasquetta_umoya​

Musica e atmosfera: due stage, un’unica vibe

L’evento sarà animato da due palchi con una selezione musicale che accompagnerà l’intera giornata:​

OASI Stage (dalle 12:00): Fabiana Martone live, Milord, Cipolletta

PAGODA Stage (dalle 17:00): Notuma, Alfonso Mauro, Deep Futuristic, Felice Peluso, Giuseppe Veterano​

Un mix di sonorità che spazieranno dal live acustico alle vibrazioni elettroniche, creando l’atmosfera perfetta per una Pasquetta all’insegna del divertimento e del relax.​

Come arrivare

Umoya si trova a Castel Volturno, all’interno dell’Ecoparco del Mediterraneo. La location è facilmente raggiungibile da Napoli e dalle principali località della Campania, rendendola ideale per una gita fuori porta durante le festività pasquali.​

Prenota subito il tuo posto

I posti sono limitati e l’evento promette di registrare il tutto esaurito. Non perdere l’occasione di vivere una Pasquetta diversa dal solito, immerso nella natura e circondato da buona musica e compagnia.​

Prenotazione pranzo: prenotazioni.umoya.it

Prenotazione pomeriggio: bit.ly/pasquetta_umoya

E non finisce qui…

Se l’esperienza di Pasquetta ti conquisterà, segnati già il prossimo appuntamento: il 25 aprile Umoya ospiterà un nuovo evento imperdibile. Per restare aggiornato e ricevere tutte le informazioni, registrati qui: bit.ly/25Aprile_umoya​

Non lasciarti sfuggire l’occasione di vivere una Pasquetta unica, tra natura, musica e convivialità. Scopri tutti gli eventi del weekend a Napoli e organizza la tua giornata perfetta!