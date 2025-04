Pasquetta 2025 a Napoli e in Campania: escursioni, visite, mostre e cose da fare

© Napoli da Vivere

Tanti eventi anche a Pasquetta 2025 a Napoli e in Campania tra musei aperti, gite ed eventi in città e nelle vicinanze, grandi mostre e belle occasioni per gustare il buon cibo della nostra terra. Ve ne presentiamo alcuni tra i più originali a Napoli e nelle vicinanze

Lunedì in Albis, che quest’anno viene il 21 aprile 2024, è il giorno di Pasquetta che per tradizione è dedicato alla gita fuori porta, ma può anche essere vissuto comodamente in città dove ci sono sempre tanti eventi e cose da fare.

Ed anche quest’anno a Pasquetta ci saranno tante cose da fare a Napoli ma anche in alcuni luoghi vicino Napoli e in Campania. In generale i Musei resteranno aperti e saranno visitabili anche le grandi mostre con tariffe normali. Di seguito troverete alcune indicazioni selezionate tra le tantissime organizzate sia in città che nelle vicinanze.

Pasquetta 2025 sul Vesuvio: Eco-Escursione nel Parco Nazionale del Vesuvio

Lunedì 21 aprile 2025, il Lunedì di Pasquetta, sarà un’opportunità imperdibile per immergersi nella natura e scoprire le meraviglie del Parco Nazionale del Vesuvio. Torna, infatti, l’eco-escursione che da anni regala emozioni a chi ama la sostenibilità e il trekking. Organizzata dalle associazioni Vesuvio Natura da Esplorare e Econote, questa iniziativa si propone di far vivere una Pasquetta all’insegna della natura, lontano dal caos e nel pieno rispetto dell’ambiente. Eco-escursione di Pasquetta

Pasqua e Pasquetta al Museo di Pietrarsa

In occasione della Pasqua e del Lunedì in Albis, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa offre un’opportunità unica di trascorrere due giornate all’insegna della storia, della cultura e del divertimento. Domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025, il museo si trasforma in un punto di riferimento per famiglie, appassionati di storia e per tutti coloro che cercano un’esperienza indimenticabile. Pasqua e Pasquetta a Pietrarsa

Alle Gallerie d’Italia a Napoli per ammirare la Dama col liocorno” di Raffaello Sanzio

Aperte in via straordinaria lunedì 21 aprile le Gallerie d’Italia, in Via Toledo 185 a Napoli per ammirare la “Gioconda” di Raffaello Sanzio, “La Dama col liocorno”, in prestito eccezionale dalla Galleria Borghese di Roma. La straordinaria opera sarà a Napoli per l’edizione 2025 della rassegna “L’Ospite Illustre” e ci permetterà di ammirare uno dei capolavori più amati del Rinascimento. La dama di Raffaello

Anche a Pasquetta aperto il Lapis Museum nel Centro Antico di Napoli

il LAPIS Museum si conferma meta culturale d’eccellenza nel centro storico di Napoli, offrendo un doppio appuntamento imperdibile: l’affascinante percorso sotterraneo e gli ultimi giorni per avere l’opportunità per visitare la mostra Impressionisti e la Parigi fin de siècle. I visitatori hanno ancora pochissimo tempo – solo fino al 27 aprile – per ammirare opere di Monet, Degas, Manet, Renoir e Cézanne, provenienti da collezioni private raramente accessibili al pubblico. La mostra, curata dal critico d’arte Vittorio Sgarbi, rappresenta un’occasione unica che si sposa perfettamente con la suggestiva cornice del museo sotterraneo. A 35 metri di profondità sotto Via dei Tribunali, il percorso sotterraneo si apre con il Museo dell’Acqua e offre un viaggio temporale attraverso millenni di storia napoletana. Le antiche cisterne greco-romane scavate nel tufo, trasformate con moderne installazioni immersive e suggestivi giochi di luce, raccontano la storia della città dall’antica Neapolis fino ai rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale. Particolarmente evocativa è la Sala della Luna, dove un eterno plenilunio ricorda le origini pagane del sito, mentre il Decumano Sommerso testimonia l’ingegnosità napoletana nel convertire gli acquedotti storici in rifugi durante i bombardamenti. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum

Vedi Napoli e poi Mangia: rassegna gratuita con Arte, buon cibo e buona musica a Napoli

Anche quest’anno nel periodo pasquale e fino al 4 maggio 2025 si svolgerà a Napoli “Vedi Napoli e poi Mangia”, con tanti incontri gratuiti dedicati ai buoni piatti della tradizione partenopea tra eventi, racconti, degustazioni, musica e show cooking e visite guidate in diversi luoghi della città. A Pasquella il 21 APRILE – ore 11.00 Masseria Luce – Museo laboratorio della civiltà contadina Napoli e i suoi contorni: il genio vegetariano di Partenope Relatrice: Mariangela Bianco Chef: Antonio Tubelli – Performance musicale: Ensemble di musica popolare Paranza Vesuvius in “Suono, Canto e Ballo n’copp ’o tamburo”. Vedi Napoli e poi Mangia

L’incredibile spettacolo del “Motor Show Italia” a Napoli

A Napoli a Viale Giochi del Mediterraneo fino al 27 aprile il grande spettacolo del “Motor Show Italia” con la potenza dei motori e gli straordinari stuntman acrobatici. Attese performance mozzafiato per 90 minuti di pura emozione tra auto speciali e bellissime e piloti dalle prestazioni incredibili, straordinarie ed estreme “Motor Show Italia

The Easter Garden: a Napoli arriva il Giardino di Pasqua nella Mostra d’Oltremare

Fino al 27 aprile a Napoli, nella Mostra d’Oltremare The Easter Garden un simpatico e particolare “Giardino di Pasqua” che farà la felicità di grandi e bambini. Previste tante attività tra giochi, creatività e momenti di condivisione che consentiranno ai visitatori di immergersi nella magia della Pasqua. The Easter Garden

A Napoli arriva SuperJUMP il Parco Gonfiabili più grande d’Italia

Fino all’11 maggio a Napoli in via Nuova Agnano ci sarà lo straordinario SuperJUMP, il parco gonfiabili più grande d’Europa. Una grande area di oltre 2000 mq piena di attrazioni gonfiabili coloratissime ed enormi. SuperJUMP è al coperto, in un’area riscaldata e chiusa pensata espressamente per i bambini e per i loro genitori. Una bellissima, entusiasmante e partecipativa esperienza unica per i bambini dai 3 ai 12 anni SuperJUMP il Parco Gonfiabili

Gli eventi per Pasqua e Pasquetta nel Real Sito di Carditello

Un ricco programma di eventi è stato organizzato per Pasqua 2025 dalla Reggia borbonica di Carditello con tante manifestazioni da sabato 12 a lunedì 21 aprile 2025 che trasformeranno il suggestivo sito borbonico in un luogo incantato e pieno di sorprese. Tanti eventi per grandi e piccini per Pasqua 2025 nella Reggia Borbonica di Carditello tra iniziative teatrali, laboratori per famiglie, visite accompagnate, rievocazioni in abiti d’epoca, passeggiate e giochi sui pony. Pasqua e Pasquetta nel Real Sito di Carditello

Vesuvio Experience a Pasqua e Pasquetta nella tenuta Vigna delle Rose di Casa Setaro

Pasqua e Pasquetta nel Parco Nazionale del Vesuvio: un’esperienza immersiva nella natura e nella tradizione gastronomica campana. È la proposta di Vigna delle Rose, il neonato progetto di accoglienza con camere e cucina dell’azienda vinicola Casa Setaro a Trecase, sul versante occidentale del parco, tra il vulcano e il mare. Per la domenica di Pasqua, lo chef resident Pierpaolo Giorgio ha messo a punto un percorso gastronomico con i classici della tradizione – dal casatiello con le fave alla pastiera – rielaborati in consistenze e texture contemporanee e accompagnati dai vini dell’azienda. Per il Lunedì in albis, la proposta strizza l’occhio alla tradizionale scampagnata della Pasquetta, con una giornata tra le vigne della tenuta, picnic sull’erba e la possibilità di aggiungere un’escursione in bicicletta con guida e ascesa finale al cratere. Una giornata per tutti, all’aria aperta, pensata per vivere le meraviglie del Vesuvio, i sentieri del Parco e i sapori di un territorio particolarmente generoso. Il pranzo prevede la formula informale del picnic con cestino gourmand da riempire al momento con salumi, formaggi e fave dell’orto, frittate di pasta e gran grigliata di carne, vini della casa, tavole e panche di legno tra i filari. Informazioni sul sito ufficiale Vigna delle Rose Via Cifelli, Trecase – 80040 (NA) – tel. +39 351 54 24 946 |081 3996808 – IG @vignadellerose_casasetaro

Al Vulcano Buono di Nola la straordinaria “Casa Capovolta”

Aperta a Pasquetta (Ore 11 e ore 16) la straordinaria novità sarà visitabile al “Vulcano Buono” di Nola: la “Casa Capovolta” una esperienza particolarissima che ci farà dimenticare la gravità. La particolare casa che potremo visitare è un’autentica abitazione prefabbricata, tutta già arredata, dove c’è il tetto al posto delle fondamenta. Una casa particolarissima, quasi magica dove si potranno fare foto e video straordinari da postare subito sui social network. La “Casa Capovolta”

Nella Reggia di Caserta in mostra “La Corona di Re Carlo di Borbone”

Anche Lunedì 21 aprile, a Pasquetta nella Reggia di Caserta esposta “La Corona di Re Carlo di Borbone”, una perfetta e fedele riproduzione della corona con cui il sovrano venne proclamato re di Napoli e di Sicilia il 3 luglio 1735.L’ingresso è compreso nel prezzo , che potrà essere ammirata nelle retrostanze della Sala del Trono.La Corona di Re Carlo

La Mostra Monumentini a Bacoli: arte e architettura in LEGO alla Casina Vanvitelliana

Aperta anche a Pasquetta alla Casina Vanvitelliana di Bacoli la mostra che unisce arte, architettura e i famosi mattoncini LEGO®. La mostra, intitolata “MONUMENTINI” e curata dall’artista Luca Petraglia, presenterà una serie di riproduzioni incredibilmente dettagliate di alcuni dei più prestigiosi monumenti italiani e internazionali, tutti realizzati con i celebri mattoncini LEGO®. Tra le opere in esposizione, spicca la riproduzione della stessa Casina Vanvitelliana, resa con una fedeltà sorprendente, accanto a un altro simbolo di Napoli, il Teatro San Carlo. Mostra Monumentini a Bacoli

Al Vulcano Buono arriva “La Fabbrica di Cioccolato” con tante sorprese ed effetti speciali

Aperta a Pasquetta (ore 16) al Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola arriva la grande Fabbrica del Cioccolato ispirata all’omonimo film. Una grande avventura per tutta la famiglia tra scenografie spettacolari, architetture fiabesche e installazioni interattive ispirate al magico universo del cioccolato. Al Primo Piano dell’Ingresso Positano i visitatori troveranno un percorso speciale si sviluppa attraverso 9 stanze, ognuna con un’ambientazione straordinaria, giochi di prospettiva e atmosfere oniriche. Come novelli Willy Wonka, i partecipanti si immergeranno in un mondo fantastico, dominato da scenografie e installazioni interattive ispirate all’universo del cioccolato. Al Vulcano Buono “La Fabbrica di Cioccolato”

