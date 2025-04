Napoli Metafisica: le straordinarie foto di Mimmo Jodice in mostra a Napoli, a Castel Nuovo

© Napoli da Vivere

Napoli Metafisica è un omaggio a uno dei grandi protagonisti della fotografia contemporanea, un evento che la città dedica a uno dei suoi più poetici e alti interpreti. Cinquanta straordinari ritratti fotografici di Napoli nell’antico castello napoletano

Dal 13 Aprile al 1 Settembre 2025 le bellissime fotografie del Maestro Mimmo Jodice saranno in mostra al Maschio Angioino per l’evento Napoli Metafisica. La mostra Napoli Metafisica è un omaggio ad uno dei maestri della fotografia contemporanea, che senza mai lasciare la sua città natale, Napoli, ne è stato uno dei suoi grandi interpreti.

Una mostra bellissima con le eccezionali foto di Jodice esposte al Maschio Angioino tra luoghi suggestivi quali la Cappella Palatina, la Cappella delle Anime del Purgatorio e l’Armeria.

Napoli Metafisica: le straordinarie foto di Mimmo Jodice in mostra a Castel Nuovo

In mostra fino al 1°settembre 2025 oltre cinquanta straordinari ritratti fotografici di Napoli posti in dialogo con dipinti di Giorgio de Chirico. Napoli Metafisica, è suddivisa in capitoli “Lontananze”, “Archi”, “Colonne”, “Statue”, “Monumenti”, “Ombre”, “Apparizioni”, “Vuoti”

La Mostra Napoli Metafisica è uno tra gli appuntamenti di Napoli Contemporanea 2025, evento che vuole rafforzare la vocazione al contemporaneo della città con progetti pensati appositamente per gli spazi pubblici grazie alle opere di artisti di alto profilo, nazionali e internazionali. In particolare, a Castel Nuovo, sono già esposte l’opera Lacrime di Coccodrillo, di Francesco Vezzoli del 2023 e visibile nelle Prigioni del castello, e La freccia nel Cuore di Gaetano Pesce nel cortile monumentale del castello.

Le belle opere di Jodice sono ospitate negli spazi della Cappella Palatina, della Cappella delle Anime del Purgatorio e l’Armeria, spazi rinnovati e restituiti da poco al pubblico in attesa della realizzazione del Museo della Città.

Anche a Capodimonte un grande spazio per Mimmo Jodice

Annunciati, ad inizio di aprile 2025, una serie di lavori nel Museo di Capodimonte per aprire, nell’edificio Cataneo, una Casa della fotografia-Centro studi polifunzionale intitolato a Mimmo Jodice dove saranno esposte le collezioni che il maestro ha donato al museo in attesa del completamento dei lavori al terzo piano del museo dove troveranno la loro sede con uno spazio permanente, dedicato all’arte contemporanea.

