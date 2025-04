Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: Aperture Speciali per un’Esperienza Unica

Giornate Speciali al Museo Ferroviario con Biglietti a Solo 5 euro

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa continua a offrire esperienze affascinanti per gli appassionati di storia, tecnologia e cultura anche dopo le festività pasquali. In occasione dei prossimi ponti di aprile e maggio, infatti, il museo sarà aperto tutti i giorni, dando l’opportunità di scoprire una delle collezioni ferroviarie più importanti d’Italia.

A partire da sabato 19 aprile, e fino a domenica 4 maggio, il Museo Ferroviario di Pietrarsa sarà visitabile tutti i giorni in orario compreso tra le 9:30 e le 19:30, con la sola esclusione di lunedì 28 aprile.

Il programma di aperture straordinarie in via continuativa consentirà a residenti e turisti di esplorare il patrimonio ferroviario italiano con la massima trnquillità, senza la necessità di consultare il calendario, per una visita memorabile da godere negli ampi spazi del sito.

Biglietti a Tariffa Ridotta: Solo 5 euro

Un altro aspetto da non trascurare è il prezzo di ingresso ridotto per l’occasione: solo 5 euro per tutti. La tariffa speciale attivata in questo periodo rappresenta una sorta di invito a chi non ha ancora avuto modo di visitare uno dei luoghi simbolo della storia ferroviaria in Italia. Un’occasione imperdibile per famiglie, appassionati di treni, e per chiunque sia interessato a conoscere meglio l’evoluzione dei trasporti ferroviari.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospita una vasta collezione di locomotive storiche, carri e oggetti ferroviari che raccontano l’evoluzione del trasporto ferroviario in Italia e nel mondo. Ogni angolo del museo è un viaggio nel tempo, tra vecchi vagoni, motrici e apparati tecnologici che testimoniano lo sviluppo delle ferrovie italiane, da quelle ottocentesche fino alle più moderne.

Non solo un viaggio nella storia, ma anche un’opportunità di divertimento per tutta la famiglia con percorsi interattivi che coinvolgono grandi e piccini, con esposizioni che spiegano in modo semplice e coinvolgente i progressi che hanno portato durante un lungo percorso evolutivo alla realizzazione dei moderni treni dell’Alta Velocità. Pietrarsa è il luogo perfetto per una gita rilassante, istruttiva e divertente durante i ponti festivi.

Aperture speciali durante le Festività e i ponti

Quando: Dal 19 aprile al 4 maggio, tutti i giorni (eccetto lunedì 28 aprile)

Orari: 9:30 – 19:30

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Prezzo biglietto: 5 euro per tutti

Contatti e informazioni: Sito Web | Tel: +39 081 787 2301

