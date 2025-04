Pasqua e Pasquetta 2025: gli eventi nella Reggia Borbonica di Carditello

Ph Facebook Fondazione Real Sito di Carditello

Eventi per grandi e piccini per Pasqua 2025 nella Reggia Borbonica di Carditello tra iniziative teatrali, laboratori per famiglie, visite accompagnate, rievocazioni in abiti d’epoca, passeggiate e giochi sui pony

Un ricco programma di eventi è stato organizzato per Pasqua 2025 dalla Reggia borbonica di Carditello con tante manifestazioni da sabato 12 a lunedì 21 aprile 2025 che trasformeranno il suggestivo sito borbonico in un luogo incantato e pieno di sorprese.

In questi weekend ci saranno eventi per grandi e piccini tra iniziative teatrali, laboratori per famiglie, visite accompagnate, rievocazioni in abiti d’epoca, passeggiate e giochi sui pony. Grande successo per gli eventi dello scorso weekend del 12 e 13 aprile: da non perdere quelle dei prossimi giorni.

Il giorno di Pasqua (domenica 20 aprile) il Real Sito resterà chiuso al pubblico mentre a Pasquetta (lunedì 21 aprile) l’area pic-nic NON sarà accessibile.

Di seguito il dettaglio degli eventi da Sabato 19 aprile a lunedì 21 aprile 2025

Sabato 19 aprile 2025

Ore 15 / 16:30 – CardiPony – Circuito di passeggiata e giochi sui pony – 1 giro (3-10 anni): 5€

Ore 15 – Le déjeuner sur l’herbe – Rievocazione di un pic-nic in abiti d’epoca – A cura di Passi & Note

Ore 15 / 16 – Visite accompagnate tematiche – Intero: 8€ – Ridotto over 60: 6€ – Ridotto 6-18 anni: 4€ – Gruppi (minimo 20 persone): 7€ – Gratuito per under 6 e diversamente abili

domenica 20 aprile 2025

Il giorno di Pasqua (domenica 20 aprile) il Real Sito resterà chiuso al pubblico

Lunedì 21 aprile 2025

Ore 11:30 / 13 – CardiPony – Circuito di passeggiata e giochi sui pony – 1 giro (3-10 anni): 5€

Ore 11:30 / 12:30 – Visite accompagnate tematiche – Intero: 8€ – Ridotto over 60: 6€ – Ridotto 6-18 anni: 4€ – Gruppi (minimo 20 persone): 7€ – Gratuito per under 6 e diversamente abili

Nel giorno di Pasquetta (lunedì 21 aprile) l’area pic-nic NON sarà accessibile.

Reggia borbonica di Carditello: informazioni

