Al Teatro di San Carlo di Napoli “La fanciulla del West” di Giacomo Puccini

© LUCIANO ROMANO

Al San Carlo le atmosfere del selvaggio West con una particolare opera di Giacomo Puccini che debuttò al debutto il 10 dicembre 1910 alla Metropolitan Opera di New York, in un evento di risonanza mondiale che vide sul podio Arturo Toscanini e protagonisti Enrico Caruso ed Emmy Destinn

Dal 16 al 29 aprile 2025 a Napoli continua la Stagione d’Opera 2024-25 del Teatro di San Carlo con una straordinaria “La fanciulla del West”di Giacomo Puccini in cui il Maestro esplora il selvaggio Far West. Nel Massimo napoletano la “La fanciulla del West” di Puccini sarà presentata con regia, scene e costumi di Hugo De Ana, mentre a dirigere Coro e Orchestra del Teatro San Carlo ci sarà il Maestro Jonathan Darlington.

La “fanciulla” Minnie sarà il ruolo del soprano Anna Pirozzi, mentre in quello dello sceriffo Jack Rance ci sarà Gabriele Viviani. Non mancherà il coro del Teatro di San Carlo preparato da Fabrizio Cassi.

Puccini affascinato dall’atmosfera del Far West scrisse una bella opera

Giacomo Puccini rimase affascinato dall’atmosfera del Far West americano, che conobbe attraverso il dramma “The Girl of the Golden West” di David Belasco, lo stesso autore da cui aveva tratto ispirazione per “Madama Butterfly”.

Puccini, colpito dall’ambientazione esotica e dalla forza teatrale della vicenda, decise di scrivere un’opera che, pur mantenendo l’intensità melodica tipica del suo stile, propone nuove soluzioni armoniche e orchestrali. La sua opera fu presentata al debutto il 10 dicembre 1910 alla Metropolitan Opera di New York, in un evento di risonanza mondiale che vide sul podio Arturo Toscanini e protagonisti Enrico Caruso ed Emmy Destinn.

Opera in tre atti in italiano con sovratitoli in italiano e inglese. Durata: 3 ore circa, con intervallo

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.