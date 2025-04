SuperJUMP a Napoli: il parco gonfiabili più grande d’Europa per bambini

Ph Facebook Divertimento in città

A Napoli, in via Nuova Agnano, è arrivato un gigantesco Parco con Attrazioni Gonfiabili con oltre 2000 mq di giganteschi giochi per la felicità di tutti i bambini

Fino all’11 maggio 2025 a Napoli in via Nuova Agnano ci sarà lo straordinario SuperJUMP, il parco gonfiabili più grande d’Europa. Una grande area di oltre 2000 mq piena di attrazioni gonfiabili coloratissime ed enormi. SuperJUMP è al coperto, in un’area riscaldata e chiusa pensata espressamente per i bambini e per i loro genitori.

Una bellissima, entusiasmante e partecipativa esperienza unica per i bambini dai 3 ai 12 anni che potranno rimanere nell’area per circa 90 minuti giocando da soli o in compagnia tra gonfiabili enormi ideati proprio per loro.

SuperJUMP il Parco Gonfiabili più grande d’Italia

Un luogo perfetto per trascorrere ore di divertimento che è anche l’ideale per feste di compleanno per bambini. I bambini sotto i 3 anni entrano gratis mentre gli adulti pagano solo se accompagnano i bambini sui giochi. C’è un limite di peso per l’ingresso nell’area giochi.

SuperJUMP a Napoli è aperto il lunedì, giovedì e venerdì e lunedì dalle 15 alle 19:30, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Prezzi da 12 a 15 euro per adulti e bambini con anche sconti il giovedì e venerdì che troverete sul sito e sulla pagina facebook I biglietti al botteghino o Divertimento in Città o su Primafilaticket.

Maggiori informazioni – SuperJUMP a Napoli è a Fuorigrotta- Agnano in Via Nuova Agnano, 51 per info 334 8979518.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.