Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 17 al 20 aprile 2025

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 17 al 20 aprile 2025 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

A Sorrento le Processioni del Venerdì Santo: la Bianca e la Nera

Venerdì 18 aprile 2025 a Sorrento, il Venerdì Santo, si ripeterà l’antico rito delle “processioni del Venerdì Santo”, particolari manifestazioni che si svolgono per strada e ricordano la Passione di Cristo. A Sorrento il Venerdì Santo viene celebrato secondo una tradizione molto antica che risale addirittura al 1300: in questo periodo si svolgono ben due processioni, la Bianca e la Nera, che sono tra le più caratteristiche e ammirate in Italia e che richiamano in strada, anche di notte, migliaia di cittadini e di turisti anche stranieri. le Processioni del Venerdì Santo

La Processione del Venerdì Santo a Vallata con oltre 200 figuranti

A Vallata, in provincia di Avellino, il 17 e 18 aprile 2025 il giovedì e venerdì santo si rivivrà il centenario rito del Venerdì Santo. Questo che si svolge in Irpinia è uno dei più suggestivi e antichi riti della Settimana Santa del Sud Italia e vede la presenza di oltre duecento figuranti vestiti da antichi romani: non mancano i Misteri, le tele settecentesche e i Cantori della Passio Christi del Metastasio che accompagnano il feretro del Cristo Morto in processione. La Processione del Venerdì Santo a Vallata

La suggestiva processione del Venerdì Santo ed il programma degli eventi di Pasqua a Forio d’Ischia

Anche quest’anno, dal 12 al 20 aprile 2025, a Forio d’Ischia ci sarà un ricco programma di eventi per le festività di Pasqua 2025. Da non perdere, in particolar modo, la Via Crucis teatralizzata, la processione del Venerdì Santo che propone la rappresentazione della Passione di Cristo per il centro storico di Forio da ben 34 edizioni. Nel post l’elenco degli eventi pasquali e le informazioni sulla processione del Venerdì Santo. eventi di Pasqua a Forio d’Ischia

Ripartono le corse della Funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Sono riprese da giovedì 10 aprile 2025 le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. La Funivia del Faito collega, in soli 8 minuti, la stazione di Castellammare Centro, che è a livello del mare, fino al piazzale di quota 1100 metri sulla cima del Monte Faito con una corsa panoramicissima e mozzafiato tra panorami unici e stupendi. Funivia del Monte Faito

Pasquetta 2025 sul Vesuvio: Eco-Escursione nel Parco Nazionale del Vesuvio

Lunedì 21 aprile 2025, il Lunedì di Pasquetta, sarà un’opportunità imperdibile per immergersi nella natura e scoprire le meraviglie del Parco Nazionale del Vesuvio. Torna, infatti, l’eco-escursione che da anni regala emozioni a chi ama la sostenibilità e il trekking. Organizzata dalle associazioni Vesuvio Natura da Esplorare e Econote, questa iniziativa si propone di far vivere una Pasquetta all’insegna della natura, lontano dal caos e nel pieno rispetto dell’ambiente. Eco-escursione di Pasquetta

Novità di Pasqua 2025: Pastiera di Scarole de la Padella Rosticceria

La novità è la Pastiera di Scarole: Quando pensi alla “pastiera”, la mente corre subito al dolce simbolo della Pasqua napoletana, con il suo profumo di fiori d’arancio e grano. Ma alla Padella hanno deciso di sorprendere tutti con una rivisitazione unica dolce e salata: la Pastiera di Scarole. Un guscio di pasta frolla rustica, fragrante e dorata, racchiude un ripieno saporito di scarole, olive, capperi e uvetta: un mix che celebra la tradizione delle torte rustiche napoletane, ma con un tocco di originalità. La dolcezza dell’uvetta si sposa con l’amaro delle scarole e il sapido delle olive nere, creando un’esperienza di gusto davvero unica. Pastiera di Scarole

Al Vulcano Buono anche “La Fabbrica di Cioccolato” con tante sorprese ed effetti speciali

Fino al 1 maggio al Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola arriva la grande Fabbrica del Cioccolato ispirata all’omonimo film. Una grande avventura per tutta la famiglia tra scenografie spettacolari, architetture fiabesche e installazioni interattive ispirate al magico universo del cioccolato. Al Primo Piano dell’Ingresso Positano i visitatori troveranno un percorso speciale si sviluppa attraverso 9 stanze, ognuna con un’ambientazione straordinaria, giochi di prospettiva e atmosfere oniriche. Come novelli Willy Wonka, i partecipanti si immergeranno in un mondo fantastico, dominato da scenografie e installazioni interattive ispirate all’universo del cioccolato. Al Vulcano Buono “La Fabbrica di Cioccolato”

The Easter Garden: a Napoli arriva il Giardino di Pasqua nella Mostra d’Oltremare

Dal 28 marzo al 27 aprile 2025 arriva a Napoli, nella Mostra d’Oltremare The Easter Garden 2025 – 1a edizione un simpatico e particolare “Giardino di Pasqua” che farà la felicità di grandi e bambini. Previste tante attività tra giochi, creatività e momenti di condivisione che consentiranno ai visitatori di immergersi nella magia della Pasqua. Una parte dei giardini della Mostra d’Oltremare ospiteranno tante divertenti attività e momenti di gioco, creatività e condivisione, con un divertentissimo giardino di Pasqua pieno di sorprese per grandi e piccoli. Per i bambini prevista una divertente caccia al tesoro che si svolgerà tra suggestivi giardini alla ricerca di uova di Pasqua nascoste: e in ogni trovato ci sarà una dolce sorpresa che donerà momenti di gioia e serenità ai piccoli e ai grandi partecipanti. Ma non finisce qui perché terminata la caccia al tesoro i grandi e piccoli visitatori potranno partecipare ad un coinvolgente laboratorio dove si potranno dedicare tutti assieme alla colorazione e decorazione delle uova Prezzo intero: 15,00 € – Bambini da 0 a 2 anni: ingresso gratuito – Gruppi (min. 20 persone) e CRAL: 12,00 € – Biglietti disponibili online su TicketOne. Maggiori informazioni – The Easter Garden 2025

Vesuvio Experience a Pasqua e Pasquetta nella tenuta Vigna delle Rose di Casa Setaro

Pasqua e Pasquetta nel Parco Nazionale del Vesuvio: un’esperienza immersiva nella natura e nella tradizione gastronomica campana. È la proposta di Vigna delle Rose, il neonato progetto di accoglienza con camere e cucina dell’azienda vinicola Casa Setaro a Trecase, sul versante occidentale del parco, tra il vulcano e il mare. Per la domenica di Pasqua, lo chef resident Pierpaolo Giorgio ha messo a punto un percorso gastronomico con i classici della tradizione – dal casatiello con le fave alla pastiera – rielaborati in consistenze e texture contemporanee e accompagnati dai vini dell’azienda. Per il Lunedì in albis, la proposta strizza l’occhio alla tradizionale scampagnata della Pasquetta, con una giornata tra le vigne della tenuta, picnic sull’erba e la possibilità di aggiungere un’escursione in bicicletta con guida e ascesa finale al cratere. Una giornata per tutti, all’aria aperta, pensata per vivere le meraviglie del Vesuvio, i sentieri del Parco e i sapori di un territorio particolarmente generoso. Il pranzo prevede la formula informale del picnic con cestino gourmand da riempire al momento con salumi, formaggi e fave dell’orto, frittate di pasta e gran grigliata di carne, vini della casa, tavole e panche di legno tra i filari. Informazioni sul sito ufficiale Vigna delle Rose o Via Cifelli, Trecase – 80040 (NA) – tel. +39 351 54 24 946 |081 3996808 – IG @vignadellerose_casasetaro

Casa Vittoria celebra il primo compleanno: un anno di cucina regionale italiana che ha conquistato il palato di tanti napoletani

A un anno dalla sua apertura, Casa Vittoria si conferma una delle realtà più apprezzate e originali della scena gastronomica in città. L’intuizione di quattro imprenditori napoletani – gli chef Fabio e Gioacchino Francesco Vorraro, insieme a Vincenzo Cerbone e Tommaso Ambrosio – di creare un ristorante dedicato alla cucina regionale italiana si è rivelata vincente. Oggi Casa Vittoria è un punto di riferimento a Napoli per chi cerca la buona cucina italiana, autentica e senza fronzoli, in un ambiente contemporaneo che ha il sapore di una bella casa. Dall’apertura ad oggi, il ristorante ha saputo conquistare sia il pubblico locale che i turisti grazie a una proposta che valorizza le radici della cucina italiana, le ricette del Belpaese con grandi classici e rivisitazioni. Il menu, un viaggio da Napoli al resto d’Italia, ha mantenuto la sua identità fedele ai sapori genuini, proponendo piatti iconici della tradizione, preparati con una grande tecnica che ne esalta la purezza. Maggiori informazioni Casa Vittoria, Piazza Vittoria 6 – Napoli | Tel. 08119708641

Al Vulcano Buono di Nola arriva la straordinaria “Casa Capovolta”

Fino al 5 maggio 2025 una straordinaria novità sarà visitabile al “Vulcano Buono” di Nola: la “Casa Capovolta” una esperienza particolarissima che ci farà dimenticare la gravità. La particolare casa che potremo visitare è un’autentica abitazione prefabbricata, tutta già arredata, dove c’è il tetto al posto delle fondamenta. Una casa particolarissima, quasi magica dove si potranno fare foto e video straordinari da postare subito sui social network. La “Casa Capovolta”

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello (prossima data domenica 8 dicembre ) MercAntico a San Lorenzello

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di aprile 2025

Anche per aprile 2025 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date dove troveremo i produttori, che vendono i prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Campagna Amica

