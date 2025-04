Un Sabato da Re 2025: apertura serale del Palazzo Reale di Napoli a soli 5 euro

© Napoli da Vivere

Aperture notturne di sabato a soli 5 euro per il Palazzo Reale di Napoli. Ritorna l’iniziativa “Un Sabato da Re” per visitare lo splendido Palazzo Reale di Napoli e gli Appartamenti Reali

Anche quest’anno, per il periodo pasquale, ritorna l’appuntamento con l’iniziativa “Un Sabato da Re” che prevede aperture straordinarie serali di Palazzo Reale nelle serate di sabato 19 e 26 aprile 2025 dalle 20.00 alle 24.00 con ultimo ingresso alle 23.00 e ad una tariffa ridotta di 5 euro. (escluse agevolazioni e gratuità previste per legge). Durante le aperture serali si potranno visitare l’Appartamento di Etichetta e il Museo della Fabbrica al pianterreno.

La prenotazione non è prevista per i visitatori individuali, mentre è obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone al seguente link: https://portale.museiitaliani.it/…/4bad3b4a-f7ea-4b25… (ingresso gruppi ogni 20 minuti dalle ore 20,00 alle ore 23,00) oppure in biglietteria, in caso di disponibilità residua.

L’ultimo ingresso al Museo della Fabbrica sarà alle ore 22,30 e durante le aperture serali non saranno visitabili il Giardino Pensile, il Museo Caruso e la Galleria del Tempo.

Sabato 19 e sabato 26 aprile 2025 aperta anche Villa Pignatelli

Per l’evento “Un Sabato da Re” sarà aperto di sera anche il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes presso Villa Pignatelli – Casa della fotografia, dalle 19.30 alle 23.30 con ultimo ingresso alle ore 22.30 al costo di 3,00 euro.

In tali date sarà possibile acquistare il biglietto cumulativo serale “Un Sabato da Re – Palazzo Reale + Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes” che consentirà al pubblico di visitare durante gli orari di apertura serale entrambi i musei al costo di 6,00 euro (escluse agevolazioni e gratuità previste per legge).

